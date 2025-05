Homme clé dans la qualification de l’Inter Milan pour la finale de la Ligue des champions mardi, Yann Sommer n’a pas boudé son plaisir au moment des interviews. Le Suisse, auteur de plusieurs parades décisives, a salué l’état d’esprit de son équipe, qui a «continué d’y croire jusqu'au bout».

Une soirée de rêve pour Yann Sommer. Auteur d’une performance XXL face au FC Barcelone en demi-finales retour de Ligue des champions mardi, le gardien suisse a été le grand artisan de la qualification de l’Inter Milan au terme d’une nouvelle rencontre d’anthologie (4-3 ap, 3-3 à l’aller).

À l’heure de passer devant la presse, celui qui a été élu homme du match était forcément aux anges. «Je suis très heureux, de l’équipe et de la façon dont on a joué, parce que c’était dur, difficile. Nous avons eu des situations compliquées dans ce match, mais nous avons continué d’y croire jusqu'au bout. Et au final, nous avons fait du très bon travail», s'est félicité le dernier rempart de 36 ans au micro de la chaîne espagnole «Movistar».

«C'est difficile de défendre contre cette équipe»

L’ancien portier de l’équipe de Suisse (94 sélections) est conscient qu’il a sans doute délivré l’une des meilleures performances de sa carrière. «Je suis vraiment content parce que je savais avant la partie qui il y aurait beaucoup de situations où nous devons défendre bien», a-t-il reconnu.

Avant de louer l’inspiration offensive de la formation barcelonaise : «Ils ont beaucoup d'idées dans leur jeu : ils savent jouer par-dessus la ligne de défense, ils tirent, ils croisent beaucoup... C'est difficile de défendre contre une telle équipe. Vous aurez évidemment de nombreuses situations à résoudre, et je suis donc vraiment heureux que ça se soit déroulé ainsi.»

Désormais, Yann Sommer et ses coéquipiers peuvent tourner leur regard en direction de Munich, où ils disputeront le 31 mai prochain la finale contre le vainqueur de la deuxième demi-finale qui a lieu mercredi soir. Le natif de Morges a-t-il alors une préférence entre le Paris St-Germain, victorieux 1-0 à l’aller à Londres, et Arsenal ?

«Pour être honnête, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. On se réjouit de ce moment et on verra demain soir (ndlr : mercredi) contre qui on jouera à Munich. Ça sera une finale, sur un seul match. Les deux équipes sont bonnes, ce sera donc une belle finale et j'ai hâte de la vivre», s’est réjoui Sommer, qui peut devenir le cinquième footballeur helvétique de l’histoire à soulever la «Coupe aux grandes oreilles».