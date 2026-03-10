Pour sa première, il est remplacé après 17 minutes et deux gaffes !

Alors qu’il vivait ses premières minutes en Ligue des champions mardi soir, Antonín Kinský, gardien tchèque de Tottenham, a été remplacé après... 17 minutes de jeu et deux énormes erreurs face à l’Atlético de Madrid.

On peut difficilement faire pire pour sa première apparition dans la plus prestigieuse des compétitions du football européen. Antonín Kinský a en effet vécu un véritable cauchemar mardi soir à l’Estadio Metropolitano de Madrid pour ses débuts en Ligue des champions.

Appelé à défendre la cage de Tottenham en lieu et place de l’habituel titulaire Guglielmo Vicario, le portier tchèque de 22 ans a été remplacé après seulement... 17 petites minutes de jeu et deux énormes erreurs qui ont offert deux réussites à l’Atlético (victoire finale 5-2).

À la 6e minute, il a ainsi glissé et dégagé le ballon directement dans les pieds des Espagnols, qui ont pu ouvrir le score par l'entremise de Marcos Llorente. Et après avoir concédé le 2-0 à la 14e minute sur une nouvelle erreur défensif des Spurs, Kinský s’est totalement manqué une minute plus tard sur une passe en retrait et a permis à Julián Alvarez d’aller inscrire le troisième but sans opposition.

Terrible pour ce portier qui ne comptait jusqu’ici aucune minute de jeu tant en Ligue des champions qu’en Premier League cette saison. Avant cette funeste soirée, Antonín Kinský, arrivé à Tottenham en janvier 2025 en provenance du Slavia Prague, n’avait été aligné qu’à l’occasion de deux rencontres, en Coupe de la Ligue à l’automne dernier.