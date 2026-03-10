Pour sa première, il est remplacé après 17 minutes et deux gaffes !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Pour sa première, il est remplacé après 17 minutes et deux gaffes !

Nicolas Larchevêque

10.3.2026

Alors qu’il vivait ses premières minutes en Ligue des champions mardi soir, Antonín Kinský, gardien tchèque de Tottenham, a été remplacé après... 17 minutes de jeu et deux énormes erreurs face à l’Atlético de Madrid.

Le gardien de Tottenham remplacé après 17 minutes et deux bourdes !

Le gardien de Tottenham remplacé après 17 minutes et deux bourdes !

Débuts cauchemardesques en Ligue des champions pour Antonín Kinský ! Le portier tchèque de Tottenham, qui vivait ses premières minutes en C1 mardi soir, a été remplacé après 17 minutes de jeu et deux énormes erreurs face à l’Atlético de Madrid.

10.03.2026

Nicolas Larchevêque

10.03.2026, 22:17

10.03.2026, 23:14

On peut difficilement faire pire pour sa première apparition dans la plus prestigieuse des compétitions du football européen. Antonín Kinský a en effet vécu un véritable cauchemar mardi soir à l’Estadio Metropolitano de Madrid pour ses débuts en Ligue des champions.

Appelé à défendre la cage de Tottenham en lieu et place de l’habituel titulaire Guglielmo Vicario, le portier tchèque de 22 ans a été remplacé après seulement... 17 petites minutes de jeu et deux énormes erreurs qui ont offert deux réussites à l’Atlético (victoire finale 5-2).

Ligue des champions. Le Bayern et l’Atlético en mode destruction, le Barça miraculé !

Ligue des championsLe Bayern et l’Atlético en mode destruction, le Barça miraculé !

À la 6e minute, il a ainsi glissé et dégagé le ballon directement dans les pieds des Espagnols, qui ont pu ouvrir le score par l'entremise de Marcos Llorente. Et après avoir concédé le 2-0 à la 14e minute sur une nouvelle erreur défensif des Spurs, Kinský s’est totalement manqué une minute plus tard sur une passe en retrait et a permis à Julián Alvarez d’aller inscrire le troisième but sans opposition.

Terrible pour ce portier qui ne comptait jusqu’ici aucune minute de jeu tant en Ligue des champions qu’en Premier League cette saison. Avant cette funeste soirée, Antonín Kinský, arrivé à Tottenham en janvier 2025 en provenance du Slavia Prague, n’avait été aligné qu’à l’occasion de deux rencontres, en Coupe de la Ligue à l’automne dernier.

Atlético – Tottenham 5-2

Atlético – Tottenham 5-2

UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

10.03.2026

Ligue des champions. Liverpool cueilli à froid dans le chaudron de Galatasaray

Ligue des championsLiverpool cueilli à froid dans le chaudron de Galatasaray

Les plus lus

La police évoque un «acte volontaire» avec un «engin incendiaire»
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
L’incendie du bus de Chiètres a fait six morts et cinq blessés
Le Bayern et l’Atlético en mode destruction, le Barça miraculé !
Pour sa première, il est remplacé après 17 minutes et deux gaffes !