Mardi soir, Young Boys jouera son avenir européen au Wankdorf face au Maccabi Haïfa. Après avoir décroché le nul (0-0) à l’aller en Israël, le club bernois aura besoin «de folie, de passion et du coeur», a estimé Guillaume Hoarau. L’ancien attaquant d’YB s’est livré à blue Sport.

Young Boys rejouera-t-il la prestigieuse et lucrative Ligue des champions cet automne ? Le club bernois sera fixé mardi soir après son match retour des play-offs face au Maccabi Haïfa au Wankdorf. Comme à l’aller (0-0), cette rencontre sera à suivre en exclusivité sur blue Sport (dès 20h30).

En attendant, retrouvez en vidéo les conseils et les impressions de l’ancien «buteur maison», Guillaume Hoarau. Pour le Réunionnais de 39 ans, ses ex-coéquipiers «ne pourront plus calculer» et devront amener «beaucoup de folie» pour réussir à percer le coffre israélien.