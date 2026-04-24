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Accusé de racisme par Vinicius Gianluca Prestianni finalement suspendu pour... «homophobie»

ATS

24.4.2026 - 15:33

Le joueur du Benfica Lisbonne Gianluca Prestianni a été suspendu six matches dont trois avec sursis pour comportement «discriminatoire (homophobie)», a annoncé l'UEFA vendredi. L'Argentin faisait l'objet d'une procédure disciplinaire après des insultes proférées contre le Brésilien du Real Madrid Vinicius Jr.

Après ses propos tenus face au Real Madrid en février dernier, Gianluca Prestianni a été suspendu six matches dont trois avec sursis.
Après ses propos tenus face au Real Madrid en février dernier, Gianluca Prestianni a été suspendu six matches dont trois avec sursis.
IMAGO/HMB-Media
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

24.04.2026, 15:33

24.04.2026, 15:45

L'ailier argentin avait été accusé d'avoir insulté Vinicius en couvrant sa bouche avec son maillot lors du barrage aller de la Ligue des champions en février entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid. L'arbitre avait interrompu la rencontre pendant dix minutes et le joueur avait ensuite été suspendu provisoirement pour le retour par l'UEFA.

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Les six matches de suspension dont trois avec sursis incluent celui déjà purgé, a précisé l'instance. En condamnant finalement le joueur pour «conduite homophobe» plutôt que pour injure raciste, selon son communiqué, la chambre disciplinaire de l'UEFA valide la ligne de défense de Gianluca Prestianni, telle que l'avait rapportée la chaîne américaine ESPN.

Homophobie plutôt que racisme

Vinicius s'était plaint d'avoir été traité de «singe» au cours de la rencontre par Prestianni. Des accusations que ce dernier avait réfutées sur son compte Instagram, arguant que le Madrilène avait «malheureusement mal interprété ce qu'il a cru entendre».

Après la partie, Kylian Mbappé avait estimé en zone mixte que Prestianni ne «méritait pas de disputer la Ligue des champions». «L'UEFA, avait ajouté l'attaquant français, essaie de faire bouger les choses, mais il s'agit d'un cas grave et j'espère que des décisions seront prises, avec calme.»

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Après sa suspension provisoire, le joueur argentin avait de son côté estimé lors d'une interview à la chaîne argentine Telefe avoir été sanctionné «sans preuves». «Je pensais à mon père, ma mère, mes grands-parents, au fait qu'on dise tant de choses qui ne me correspondent pas et qui ne se sont pas produites. C'est moche et ça fait très mal», avait-il souligné.

Selon ESPN, l'Argentin s'est défendu auprès de l'UEFA en assurant avoir proféré une insulte homophobe en espagnol, et non une injure raciste.

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