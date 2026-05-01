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Ligue des champions «Quel match pourri» - Guardiola plaisante sur PSG-Bayern

Clara Francey

1.5.2026

«La veille, j'ai regardé le calendrier, PSG-Bayern Munich, et je me suis dit ‹quel match pourri›», a plaisanté l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, aperçu en tribunes d'un match de troisième division anglaise au moment où se jouait la spectaculaire affiche de Ligue des champions.

PSG – Bayern 5-4

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UEFA Champions League | Demi-finale aller | Saison 25/26

28.04.2026

Agence France-Presse

01.05.2026, 14:11

01.05.2026, 14:16

L'Espagnol a été interrogé vendredi en conférence de presse sur son choix d'assiter à la rencontre de League One entre Stockport County et Port Vale, mardi, plutôt que de regarder l'alléchante demi-finale aller entre les champions d'Europe parisiens et le Bayern (5-4), son ancien club.

Ligue des champions. Paris et Munich ont signé un chapitre grandiose dans le livre du football

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«La veille, j'ai regardé le calendrier, PSG-Bayern Munich, et je me suis ‹quel match pourri›. Les entraîneurs ne sont pas bons, Luis (Enrique) et ‹Vinny› (Kompany). Vraiment, vraiment nuls, des joueurs de merde! Alors j'ai décidé d'y aller. Je suis amoureux du football anglais, et je suis allé voir Stockport», a-t-il répondu en feignant le dénigrement.

En fait, «j'ai regardé le match en rentrant de Stockport» et «je serai sur mon canapé» devant la télévision pour le retour, mercredi prochain en Allemagne, a-t-il précisé.

Lui fait partie de ceux qui préfèrent retenir le spectacle offert, avec deux équipes ne renonçant pas à leur football, plutôt que la perméabilité défensive au Parc des princes.

«C'est sympa. C'est ça, le football, a-t-il dit. C'était un bon match, et le lendemain (Atlético Madrid-Arsenal), dans un style différent, c'était un bon match aussi».

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Manchester City, champion d'Europe 2023, a été éliminé cette saison au stade des huitièmes de finale par le Real Madrid.

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