«J'ai surtout envie de souligner la qualité du parcours, même s'il y a de la frustration», a commenté le président de Lille Olivier Létang après l'élimination en huitième de finale de Ligue des champions contre Dortmund (2-1) mercredi au Stade Pierre-Mauroy.

LOSC – Dortmund 1-2 UEFA Champions League // 8e de finale retour // Saison 24/25 12.03.2025

Agence France-Presse Clara Francey

Malgré un avantage d'un but à la mi-temps (1-0), Lille n'est pas parvenu à rejoindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne entre clubs, dominé par le BVB.

Mais il ne faut pas oublier les prouesses qui ont permis au club nordiste d'accéder aux huitièmes, notamment face aux deux clubs de Madrid, le Real (1-0) et l'Atlético (3-1), selon Olivier Létang: «Peu de personnes qui auraient vu le tirage au sort auraient imaginé qu'on puisse être déçus en sortant en huitième de finale. Mais oui, il y a beaucoup de déceptions ce soir.»

Un fait de jeu a particulièrement fait parler après le match: le pénalty accordé aux joueurs de la Ruhr pour une faute de Thomas Meunier sur Serhou Guirassy, qui a permis à Emre Can d'égaliser (54e).

«Je pense qu'il n'y a pas de penalty, a affirmé Olivier Létang. Ça change la physionomie du match. Mais je pense aussi que si on avait fait ce qu'il fallait pendant les vingt (premières) minutes de la deuxième mi-temps, on aurait pu éviter cette situation.»

Le dirigeant lillois est même allé plus loin, questionnant la désignation même de l'arbitre suisse Sandro Schärer pour ce match: «Quand il y a eu la désignation de l'arbitre, quand j'ai vu qu'il était suisse-allemand, j'ai trouvé ça assez particulier, a-t-il estimé. Et à la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund en allemand exclusivement.»

Ce pénalty accordé a été qualifié de «très sévère» et «déterminant» par Bruno Genesio. L'entraîneur des Nordistes a toutefois reconnu qu'"en deuxième période, Dortmund a(vait) été meilleur".

«C'est une campagne très satisfaisante, a souligné le Lyonnais. Sortir des barrages d'accession, ce n'est jamais simple, c'est ce qu'on a fait. On a eu l'un des tirages les plus compliqués, on a réussi à s'en sortir et à finir dans les huit premiers du classement. On a raté cette marche ce soir, on est déçu mais il faut juger cette campagne sur la globalité elle est très satisfaisante.»