Malgré quatre buts encaissés, Gregor Kobel s’est l’auteur d’une solide prestation contre la Juventus mardi à Turin en Ligue des champions. Mais le gardien suisse du Borussia Dortmund n’a visiblement pas suffisamment marqué les esprits, lui qui a vu son adversaire Kenan Yildiz ne pas le reconnaître à l’issue du match...

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Scène insolite à l’issue de l’époustouflant match entre la Juventus et le Borussia Dortmund (4-4) mardi en Ligue des champions. Pépite du club turinois, Kenan Yildiz s’est en effet emmêlé les pinceaux et a vécu un sacré moment de solitude à l’interview.

Interrogé sur la prestation de Gregor Kobel, auteur de plusieurs parades (4e et 80e) malgré les quatre buts encaissés, l’international turc de 20 ans ne connaissait visiblement pas son adversaire helvétique. «C’est un super joueur, naturellement très difficile, mais... Kobel ?», a alors déclaré Yildiz avec un air dubitatif.

Hors caméra, on peut ensuite entendre l’auteur d’un magnifique but sur le 1-1 lancer : «Il est gardien ? Je croyais qu’il était arrière droit.» Le portier de l’équipe de Suisse appréciera sans doute...