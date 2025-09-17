  1. Clients Privés
«Il est latéral droit ?» Quand la pépite de la Juventus ne reconnaît pas... Gregor Kobel

Nicolas Larchevêque

17.9.2025

Malgré quatre buts encaissés, Gregor Kobel s’est l’auteur d’une solide prestation contre la Juventus mardi à Turin en Ligue des champions. Mais le gardien suisse du Borussia Dortmund n’a visiblement pas suffisamment marqué les esprits, lui qui a vu son adversaire Kenan Yildiz ne pas le reconnaître à l’issue du match...

Rédaction blue Sport

17.09.2025, 14:36

Scène insolite à l’issue de l’époustouflant match entre la Juventus et le Borussia Dortmund (4-4) mardi en Ligue des champions. Pépite du club turinois, Kenan Yildiz s’est en effet emmêlé les pinceaux et a vécu un sacré moment de solitude à l’interview.

Ligue des champions. Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Ligue des championsKylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Interrogé sur la prestation de Gregor Kobel, auteur de plusieurs parades (4e et 80e) malgré les quatre buts encaissés, l’international turc de 20 ans ne connaissait visiblement pas son adversaire helvétique. «C’est un super joueur, naturellement très difficile, mais... Kobel ?», a alors déclaré Yildiz avec un air dubitatif.

Hors caméra, on peut ensuite entendre l’auteur d’un magnifique but sur le 1-1 lancer : «Il est gardien ? Je croyais qu’il était arrière droit.» Le portier de l’équipe de Suisse appréciera sans doute...

Juventus – Dortmund 4-4

Juventus – Dortmund 4-4

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

