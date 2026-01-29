  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L’OM éliminé en C1 «Quand tu perds un match comme ça, il y a de la honte»

Nicolas Larchevêque

29.1.2026

Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM, a reconnu mercredi soir un sentiment de «honte» après l'élimination de son équipe dès la phase de ligue de la Ligue des champions au bout d'une lourde défaite sur la pelouse de Bruges (3-0).

Roberto De Zerbi a reconnu un sentiment de «honte» après l'élimination de l’OM en Ligue des champions.
Roberto De Zerbi a reconnu un sentiment de «honte» après l'élimination de l’OM en Ligue des champions.
IMAGO/Isosport

Agence France-Presse

29.01.2026, 09:08

Comment expliquez-vous ce match totalement raté ?

«La défaite est méritée. On savait qu'ils partaient fort, parce qu'on les a étudiés. Et nous, on est partis à zéro à l'heure et on a pris deux buts. On a eu des occasions, mais on ne les a pas concrétisées. On a perdu de façon méritée. La qualification a été perdue dans les vestiaires (l'OM a dû attendre le résultat du match Benfica-Real Madrid pour connaître son sort, NDLR) mais il y avait déjà de la colère après la défaite. Parce qu'en jouant comme ça, un barrage de plus... On ne pouvait pas espérer le gagner en jouant comme ça.»

C'est un échec pour tout le club. Comment ont réagi les joueurs ?

«Je n'ai pas encore vu les joueurs. C'est une élimination lourde à accepter mais on doit accepter la réalité. On ne peut pas commencer un match historique de cette façon. Sinon tu rentres à la maison. On doit faire un examen de conscience et comprendre. Le coach est le premier responsable, mais commencer un match aussi important à 2-0, c'est difficile.»

Ligue des champions. Le Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !

Ligue des championsLe Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !

Cet échec va-t-il avoir des conséquences sur le reste de la saison ?

«Je ne sais pas ce qui va se passer et si ça peut conditionner la suite. Mais c'est un match trop raté, pour nous tous. On a joué une équipe forte, mais c'est Bruges. Et ils nous ont mis en difficulté. Ce manque de régularité est une constante. C'est trop évident, à tous points de vue. Donc c'est ma responsabilité. Mais est-ce que je peux régler ça tout seul ? J'ai rarement vécu ça. C'est une défaite terrible, sans excuse. Il faut faire un examen de conscience et se taire, tous. Quand tu perds un match comme ça, il y a de la honte. Il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui il faut prendre ses responsabilités.»

Vous savez que cette élimination va être très mal vécue à Marseille...

«Si on fait ce genre de matches, c'est normal de perdre la connexion avec les supporters. Si tu viens à l'OM et que tu ne sais pas tout ce qu'il y a derrière ce maillot, ce blason, tu ne peux pas travailler à l'OM.»

Vous allez partir au vert à Clairefontaine jusqu'au match de samedi contre le Paris FC. Comment allez-vous gérer ces deux journées ?

«Je n'ai pas pensé au PFC et à comment gérer ces journées. J'ai encore la tête ici. Plus que l'élimination, c'est ce match qui me fait mal et surtout les 20 premières minutes. J'aurais préféré prendre deux rouges et être à neuf après 20 minutes. Là j'aurais accepté. Comme ça, je ne l'accepte pas. Mais c'est moi le coach.»

Sur le même thème

Benfica – Real Madrid 4-2

Benfica – Real Madrid 4-2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Les plus lus

«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»
Crans-Montana: de graves lacunes dans les contrôles de sécurité depuis des années
Un ancien chargé de sécurité communal dans le viseur de la justice

Le classement