L'UEFA a ouvert une enquête après les accusations de racisme portées par l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Jr contre Gianluca Prestianni, joueur argentin du Benfica. Les faits se sont produits mardi lors du barrage aller de Ligue des champions à Lisbonne.

Gianluca Prestianni (à gauche) et Vinícius Junior (à droite) en duel lors de la rencontre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La rencontre, remportée 1-0 par les Madrilènes contre Benfica, a été interrompue une dizaine de minutes après que l'attaquant brésilien s'est plaint auprès de l'arbitre français François Letexier d'avoir été traité de «singe» par l'Argentin. Des accusations que ce dernier a réfutées sur son compte Instagram.

«Un inspecteur spécialiste des questions d'éthique et de discipline de l'UEFA a été désigné pour enquêter sur des accusations de comportement discriminatoire lors du barrage de Ligue des champions entre le Benfica et le Real Madrid», a annoncé l'UEFA dans un communiqué publié mercredi.

Après avoir inscrit l'unique but de la partie d'une superbe frappe du droit (50e), Vinicius Jr a chambré le public du stade de la Luz, déclenchant une vive discussion avec plusieurs joueurs du Benfica, ce qui lui a valu un carton jaune. Alors que le match semblait sur le point de reprendre, le Brésilien a couru vers l'arbitre en pointant du doigt Prestianni, semblant dire à l'arbitre qu'il avait été traité de singe ("mono» en espagnol) par l'Argentin.

La partie a alors été interrompue pendant près de dix minutes par l'arbitre qui a ensuite décidé de la faire reprendre sans autre sanction.