Rashford assomme Schär et Newcastle, Haaland bat un nouveau record

Ligue des champions Rashford assomme Schär et les Magpies, Haaland puissance 50

Clara Francey

18.9.2025

Manchester City et Barcelone ont réussi leur entrée en lice en Ligue des champions jeudi. A domicile, les Cityzens ont battu un Naples rapidement réduit à 10 (2-0), tandis que le Barça s'est imposé 2-1 à Newcastle.

Manchester City – Napoli 2-0

Manchester City – Napoli 2-0

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Keystone-ATS

18.09.2025, 23:00

18.09.2025, 23:29

L'expulsion à la 19e minute du capitaine du Napoli Giovanni Di Lorenzo pour une faute de dernier recours sur Erling Haaland a transformé une affiche alléchante en un cavalier seul. La sortie prématurée de Kevin De Bruyne pour un défenseur (26e), le soir de son retour à Manchester, a clairement indiqué qu'Antonio Conte voulait jouer le 0-0.

Les Italiens y sont parvenus un certain temps, mais Vanja Milikovic-Savic a fini par céder après plusieurs exploits. A la 56e, Haaland a profité d'un délicieux ballon de Phil Foden pour lober le portier serbe du Napoli. L'attaquant norvégien a inscrit son 50e but en Ligue des champions, en seulement 49 matches.

Les Skyblues, vainqueurs de la compétition en 2023, ont assuré leur succès neuf minutes plus tard sur un exploit individuel du Belge Jérémy Doku (65e). Naples, champion d'Italie en titre, n'avait vraiment pas les ressources pour faire mieux avec un homme en moins.

Ligue des champions. Après leur coup de chaud, Philipp Köhn et Monaco climatisés par Bruges

Ligue des championsAprès leur coup de chaud, Philipp Köhn et Monaco climatisés par Bruges

Barcelone remercie Rashford

Privé de Lamine Yamal, blessé, le Barça peut remercier son attaquant Marcus Rashford, qui a réussi un doublé plein de classe à l'occasion de son retour en Angleterre. L'ancien joueur de Manchester United a terrassé à lui seul le Newcastle de Fabian Schär, qui a dû quitter ses coéquipiers à la 62e minute de jeu après avoir été touché à la tête par une violente frappe de l'Anglais (50e).

Rashford a d'abord transformé de la tête un bon centre du défenseur français Jules Koundé (58e), avant d'envoyer une puissante frappe depuis l'extérieur de la surface dans la lucarne du gardien catalan Joan Garcia (65e). Les Magpies ont réagi trop tardivement, marquant le 2-1 à la 90e par Anthony Gordon.

Newcastle – Barcelona 1-2

Newcastle – Barcelona 1-2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Francfort et le Sporting faciles

Avec Aurèle Amenda, entré en jeu à la 79e, l'Eintracht Francfort a pour sa part dominé Galatasaray. Les Allemands ont parfaitement réagi à l'ouverture du score turque pour finalement s'imposer 5-1 devant leur public.

Frankfurt – Galatasaray 5-1

Frankfurt – Galatasaray 5-1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Le Sporting s'est lui aussi facilement débarrassé de son adversaire lors de cette première journée de la phase de ligue. Contrairement à son rival Benfica, battu par les Azerbaïdjanais de Qarabag (3-2), le club portugais n'a pas tremblé pour battre les Kazakhs du Kairat Almaty à Lisbonne (4-1).

Sporting CP – Kairat Almaty 4-1

Sporting CP – Kairat Almaty 4-1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

