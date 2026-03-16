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Ligue des champions Au Real Madrid, quand l'absence des stars crée une équipe stellaire

Arthur Rappaz

16.3.2026

Transformé en l'absence de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo, le Real Madrid a enfin retrouvé solidité, cohésion et confiance au moment clé de sa saison avec une approche collective moins «galactique», mais plus efficace. Au point de remettre en cause certains statuts ?

Kylian Mbappé, au centre, et Vinicius Junior, à gauche, devront réintégrer le collectif madrilène de façon cohérente s'ils espèrent aller loin dans la compétition.
Kylian Mbappé, au centre, et Vinicius Junior, à gauche, devront réintégrer le collectif madrilène de façon cohérente s'ils espèrent aller loin dans la compétition.
KEYSTONE

Agence France-Presse

16.03.2026, 16:48

A Madrid, peut-être plus qu'ailleurs, une semaine réussie peut tout chambouler. Après une piteuse défaite au stade Santiago Bernabéu contre Getafe (0-1), le Real, plombé par de nombreuses blessures, était au bord d'une nouvelle crise.

Le voilà, de nouveau, candidat à tout gagner selon son entraîneur Alvaro Arbeloa après trois succès de suite - l'un dans la douleur à Vigo (2-1), et deux autres bien plus convaincants contre Manchester City (3-0) et Elche (4-1).

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Le technicien espagnol - arrivé en janvier pour remplacer son ex-coéquipier et ami Xabi Alonso - a trouvé la bonne formule en s'appuyant notamment sur ses jeunes joueurs formés au club pour maintenir le club madrilène dans la course au titre en Liga, à quatre points du FC Barcelone, et en position inespérée avant le match retour face à City.

«Un vivier de jeunes talents et une formation très asymétrique ont suffi à Arbeloa pour relancer le Real Madrid au meilleur des moments», résume ainsi le quotidien AS.

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Retour des stars 

Sans Mbappé, Bellingham et Rodrygo, son équipe est, il est vrai, bien plus disciplinée et moins déséquilibrée que lorsque ses «néo-Galactiques» sont tous alignés sur le terrain, comme tentaient de le faire Carlo Ancelotti et Xabi Alonso.

Dire qu'elle est meilleure sans eux, au point de redevenir un candidat crédible à une 16e Ligue des champions, serait cependant trompeur. Car le Real demeure une équipe de stars, et elle doit en grande partie sa survie en Liga et en C1 au génie de l'attaquant français, meilleur buteur des deux compétitions, et aux éclairs du Brésilien Vinicius Junior.

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L'objectif d'Arbeloa est donc de conserver cette ossature en y incorporant progressivement Mbappé puis Bellingham, sûrement à la place du Marocain Brahim Diaz et du jeune Thiago Pitarch, pourtant très utile à seulement 18 ans.

Mais le capitaine des Bleus et la star des Three Lions devront faire les efforts comme les autres, a prévenu leur entraîneur:

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«Nous sommes une équipe très talentueuse, mais si nous ne travaillons pas tous ensemble, si nous ne courons pas, si nous ne pressons pas et si nous ne nous entraidons pas, il nous sera difficile de gagner les matchs. Nous devons être une équipe très humble et engagée», a-t-il lancé après la victoire contre Elche.

Courir plus

«Lorsque Mbappé reviendra, on aura toujours besoin que les autres joueurs continuent à marquer. Bien sûr, quand il sera là ce sera lui qui sera à la finition de la plupart des actions, mais les autres peuvent nous aider. Nous devons continuer à jouer de cette manière quand il reviendra», a-t-il souhaité.

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Après le match aller contre Manchester City, marqué par le triplé historique du capitaine Federico Valverde, une statistique avait attiré l’œil des suiveurs du club: pour la première fois cette saison, les joueurs madrilènes avaient couru plus que leurs adversaires en C1.

Une tendance à confirmer mardi, alors que Mbappé et Bellingham feront leur retour dans le groupe merengue.

Retour sur le match aller

Real Madrid – Manchester City 3-0

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UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

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