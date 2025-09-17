  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Coup dur pour le Real Madrid, qui perd l’une de ses recrues phares

ATS

17.9.2025 - 13:42

Le latéral anglais du Real Madrid Trent Alexander-Arnold, sorti touché à la cuisse gauche en début de match face à Marseille (2-1) mardi en Ligue des champions, souffre d'une blessure au biceps fémoral. Il sera absent plusieurs semaines, a annoncé le club espagnol.

Trent Alexander-Arnold, touché à la cuisse gauche mardi en Ligue des champions, souffre d'une blessure au biceps fémoral.
Trent Alexander-Arnold, touché à la cuisse gauche mardi en Ligue des champions, souffre d'une blessure au biceps fémoral.
IMAGO/Pressinphoto
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.09.2025, 13:42

L'ex-joueur de Liverpool, qui a rejoint le Real cet été, avait quitté la pelouse dès la 4e minute du match contre l'OM en se tenant l'arrière de la cuisse et avait été remplacé par le capitaine merengue Dani Carvajal.

Le club madrilène n'a pas précisé pas la durée d'indisponibilité de l'international anglais dans son communiqué, mais il pourrait manquer entre six et huit semaines de compétition, selon la presse espagnole.

Ligue des champions. Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Ligue des championsKylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Real Madrid – Marseille 2-1

Real Madrid – Marseille 2-1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Les plus lus

Deuil transformé en vendetta - L'Amérique de Trump se déchire
Les Franco-suisses rappelés sous les drapeaux - Fin du passe-droit
Ben & Jerry’s perd son Jerry: un divorce glacé après 47 ans
Terrible désillusion pour Angelica Moser, en larmes, à la perche
Frayeur à Boston: un avion Swiss stoppe net son décollage