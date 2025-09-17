Le latéral anglais du Real Madrid Trent Alexander-Arnold, sorti touché à la cuisse gauche en début de match face à Marseille (2-1) mardi en Ligue des champions, souffre d'une blessure au biceps fémoral. Il sera absent plusieurs semaines, a annoncé le club espagnol.

Trent Alexander-Arnold, touché à la cuisse gauche mardi en Ligue des champions, souffre d'une blessure au biceps fémoral. IMAGO/Pressinphoto

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

L'ex-joueur de Liverpool, qui a rejoint le Real cet été, avait quitté la pelouse dès la 4e minute du match contre l'OM en se tenant l'arrière de la cuisse et avait été remplacé par le capitaine merengue Dani Carvajal.

Le club madrilène n'a pas précisé pas la durée d'indisponibilité de l'international anglais dans son communiqué, mais il pourrait manquer entre six et huit semaines de compétition, selon la presse espagnole.