Ligue des champions Record ahurissant : à 15 ans, il défie les géants d’Europe !

Arthur Rappaz

4.11.2025

Encore âgé de 15 ans, le milieu de terrain d'Arsenal Max Dowman, entré en jeu à la 73e minute contre le Slavia Prague, est devenu mardi le plus jeune joueur à disputer une rencontre de Ligue des champions.

Agence France-Presse

04.11.2025, 22:47

Né en 2009, Dowman, qui est entré sur l'aile droite de l'attaque des Gunners alors que le score était déjà de 3-0 en faveur du club anglais, fêtera son 16e anniversaire le 31 décembre.

Ligue des champions. Solide comme un roc : Arsenal encore vainqueur et immaculé

Ligue des championsSolide comme un roc : Arsenal encore vainqueur et immaculé

Il bat le record établi par l'attaquant allemand Youssoufa Moukoko, qui avait disputé un match du Borussia Dortmund sur la pelouse du Zénit Saint-Petersbourg en 2020 à l'âge de 16 ans et 18 jours.

En août dernier, Max Dowman était devenu le deuxième plus jeune joueur de Premier League, à 15 ans et 234 jours, lors de la victoire (5-0) d'Arsenal contre Leeds. Ce record-là reste détenu par un coéquipier de Dowman, Ethan Nwaneri, qui avait effectué ses débuts dans le championnat d'Angleterre en 2022 à 15 ans et 181 jours.

Slavia Praha – Arsenal 0-3

Slavia Praha – Arsenal 0-3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

