Encore âgé de 15 ans, le milieu de terrain d'Arsenal Max Dowman, entré en jeu à la 73e minute contre le Slavia Prague, est devenu mardi le plus jeune joueur à disputer une rencontre de Ligue des champions.

Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history 💫#UCL pic.twitter.com/SJvL06qSMG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Né en 2009, Dowman, qui est entré sur l'aile droite de l'attaque des Gunners alors que le score était déjà de 3-0 en faveur du club anglais, fêtera son 16e anniversaire le 31 décembre.

Il bat le record établi par l'attaquant allemand Youssoufa Moukoko, qui avait disputé un match du Borussia Dortmund sur la pelouse du Zénit Saint-Petersbourg en 2020 à l'âge de 16 ans et 18 jours.

En août dernier, Max Dowman était devenu le deuxième plus jeune joueur de Premier League, à 15 ans et 234 jours, lors de la victoire (5-0) d'Arsenal contre Leeds. Ce record-là reste détenu par un coéquipier de Dowman, Ethan Nwaneri, qui avait effectué ses débuts dans le championnat d'Angleterre en 2022 à 15 ans et 181 jours.