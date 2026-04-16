L'attaquant français de Liverpool Hugo Ekitiké, blessé contre le PSG en Ligue des champions mardi et forfait pour le Mondial 2026, a été victime d'une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite. Le club anglais a confirmé la blessure jeudi dans un communiqué.

Hugo Ekitiké souffre d'une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'international français de 23 ans s'est écroulé au sol mardi soir à la 28e minute du quart de finale, en se tenant immédiatement l'arrière de la cheville droite. Il est sorti sur une civière en pleurs du terrain après avoir été incapable de se relever malgré plusieurs tentatives.

Le joueur a passé des examens mercredi, «qui ont confirmé une rupture du tendon d'Achille», ajoutent les Reds dans leur communiqué, sans préciser la durée de son indisponibilité, qui pourrait s'étendre de longs mois pour une blessure aussi grave.

L'attaquant est d'ores et déjà forfait pour la fin de saison de Liverpool, mais également pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, qui débute dans deux moins de deux mois (11 juin-19 juillet), un forfait officialisé par le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps lui-même mercredi.

«Un immense coup dur»

Deschamps a déploré «un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l'équipe de France», et de nombreux coéquipiers de l'avant-centre chez les Bleus, dont son capitaine Kylian Mbappé, ont posté des messages de soutien sur leurs réseaux sociaux.

L'ancien Rémois, en échec lors de son passage au Paris SG, barré par le trio Mbappé-Neymar-Messi puis régénéré à Francfort où il a été prêté avant d'y être définitivement transféré, a pris une autre dimension à Liverpool, où il brille depuis son arrivée (17 buts et 6 passes décisives en 45 matches).

En huit sélections depuis ses débuts en Bleu en septembre 2025, Ekitiké avait marqué des points pour figurer dans la liste pour le Mondial qu'annoncera Didier Deschamps le 14 mai. Il avait notamment brillé lors de la fenêtre internationale de mars, avec un but contre le Brésil (2-1) en match amical lors de la tournée américaine de l'équipe de France.