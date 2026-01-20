Scénario dingue en Norvège : Bodø/Glimt humilie Manchester City !

  1. Clients Privés
Ligue des champions Scénario dingue en Norvège : Bodø/Glimt humilie Man City

Clara Francey

20.1.2026

Manchester City a subi un cuisant échec mardi lors de la 7e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Battus 3-1 sur la pelouse de Bodö/Glimt malgré une nette domination territoriale, les hommes de Pep Guardiola restent toutefois bien placés pour se qualifier directement en 8es de finale (Top 8).

Bodø/Glimt – Manchester City 3-1

Bodø/Glimt – Manchester City 3-1

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Keystone-ATS

20.01.2026, 20:35

20.01.2026, 20:47

Cette défaite, la deuxième pour les Cityzens dans cette Ligue des champions 2025/26, s'est dessinée en première mi-temps. L'international danois Kasper Högh a réussi un doublé en l'espace de deux minutes (22e de la tête, 24e du pied droit), profitant à chaque fois d'une passe décisive d'Ole Blomberg.

Groggy, Manchester City n'a réagi qu'après avoir encaissé un troisième but, inscrit à la 58e par Jens Hauge. Mais la réduction du score, signée Rayan Cherki à la 60e, n'a pas donné l'élan espéré aux Anglais. Et l'expulsion à la 62e de Rodri pour un deuxième avertissement leur a coupé les ailes.

Demi-finaliste de l'Europa League la saison passée, Bodö/Glimt a ainsi décroché son premier succès dans cette C1. Malgré cet exploit, la formation norvégienne reste en dehors du Top 24. Manchester City, qui accueillera Galatasaray le 28 janvier lors de la dernière journée, reste pour sa part maître de son destin.

