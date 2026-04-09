Erreur flagrante ? Une scène lunaire provoque l’ire du Barça

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a demandé mercredi des explications après une main du défenseur de l'Atlético de Madrid, Marc Pubill, non sifflée pendant le quart de finale aller de la Ligue des champions, remportée 2-0 par les Madrilènes au Camp Nou.

Scène curieuse et penalty oublié à Barcelone ? L’arbitre aurait-il dû siffler un penalty pour Barcelone après cette main du défenseur de l'Atlético de Madrid, Marc Pubill, non sifflée pendant le quart de finale aller de la Ligue des champions, remportée 2-0 par les Madrilènes au Camp Nou ? 09.04.2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Sur un renvoi anodin aux six mètres à la 55e minute, l'international espagnol a pris le ballon à la main en pleine surface alors que son gardien Juan Musso venait de lui faire la passe. Une situation pas signalée par l'arbitre et qui a provoqué la colère des joueurs et du staff barcelonais.

«Je n'arrive pas à y croire! Le gardien a engagé, et le joueur a stoppé le ballon avec la main, puis l'action a repris. Pour moi c'est un carton rouge. Deuxième jaune peut-être, donc rouge, et pénalty. Cela aurait pu totalement changer le match», a estimé Flick en conférence de presse.

L'entraîneur allemand, qui ne souhaite d'ordinaire pas rentrer dans les polémiques arbitrales, a regretté que la VAR n'ait pas signalé cette action, alors qu'elle a permis l'expulsion logique du jeune défenseur Pau Cubarsi en fin de première mi-temps.

«L'officier vidéo doit appeler l'arbitre et lui dire, ‘ok, on doit regarder cette action’, comme ils l'ont fait plus tôt. Je n'ai pas parlé à l'arbitre, et il ne vaut mieux pas. Ce n'est pas juste», a-t-il poursuivi.

De nombreux observateurs comparent l'action de Pubill avec une situation similaire en C1 en novembre 2024, lors d'Aston Villa-Bruges, qui avait alors donné un pénalty pour l'équipe belge.