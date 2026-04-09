Erreur flagrante ? Une scène lunaire provoque l’ire du Barça

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je n'arrive pas à y croire !» Erreur flagrante ? Une scène lunaire provoque l’ire du Barça

Nicolas Larchevêque

9.4.2026

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a demandé mercredi des explications après une main du défenseur de l'Atlético de Madrid, Marc Pubill, non sifflée pendant le quart de finale aller de la Ligue des champions, remportée 2-0 par les Madrilènes au Camp Nou.

Scène curieuse et penalty oublié à Barcelone ?

Scène curieuse et penalty oublié à Barcelone ?

L’arbitre aurait-il dû siffler un penalty pour Barcelone après cette main du défenseur de l'Atlético de Madrid, Marc Pubill, non sifflée pendant le quart de finale aller de la Ligue des champions, remportée 2-0 par les Madrilènes au Camp Nou ?

09.04.2026

Agence France-Presse

09.04.2026, 09:10

Sur un renvoi anodin aux six mètres à la 55e minute, l'international espagnol a pris le ballon à la main en pleine surface alors que son gardien Juan Musso venait de lui faire la passe. Une situation pas signalée par l'arbitre et qui a provoqué la colère des joueurs et du staff barcelonais.

«Je n'arrive pas à y croire! Le gardien a engagé, et le joueur a stoppé le ballon avec la main, puis l'action a repris. Pour moi c'est un carton rouge. Deuxième jaune peut-être, donc rouge, et pénalty. Cela aurait pu totalement changer le match», a estimé Flick en conférence de presse.

Ligue des champions. Le PSG dicte sa loi à Liverpool, l’Atlético frappe fort à Barcelone

Ligue des championsLe PSG dicte sa loi à Liverpool, l’Atlético frappe fort à Barcelone

L'entraîneur allemand, qui ne souhaite d'ordinaire pas rentrer dans les polémiques arbitrales, a regretté que la VAR n'ait pas signalé cette action, alors qu'elle a permis l'expulsion logique du jeune défenseur Pau Cubarsi en fin de première mi-temps.

«L'officier vidéo doit appeler l'arbitre et lui dire, ‘ok, on doit regarder cette action’, comme ils l'ont fait plus tôt. Je n'ai pas parlé à l'arbitre, et il ne vaut mieux pas. Ce n'est pas juste», a-t-il poursuivi.

De nombreux observateurs comparent l'action de Pubill avec une situation similaire en C1 en novembre 2024, lors d'Aston Villa-Bruges, qui avait alors donné un pénalty pour l'équipe belge.

Ligue des champions. En mode Hulk, le PSG enfonce les Reds et met une main sur le trophée ?

Ligue des championsEn mode Hulk, le PSG enfonce les Reds et met une main sur le trophée ?

Barcelona – Atlético 0-2

Barcelona – Atlético 0-2

UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26

08.04.2026

Les plus lus

Rutte fait ami-ami avec Trump, très remonté contre l'Otan
Erreur flagrante ? Une scène lunaire provoque l’ire du Barça
Son mari dans l'espace: «Une semaine très forte en émotions»
En mode Hulk, le PSG enfonce les Reds et met une main sur le trophée ?
Amanda Lear: Dali «impuissant», David Bowie «un peu nul»