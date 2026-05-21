FC Barcelone contre OL Lyonnes: samedi à 18h, deux géants s'affronteront lors de la finale de la Ligue des champions féminine à Oslo.

Sydney Schertenleib et le Barça peuvent réussir le quadruplé en cas de victoire en Ligue des champions. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Les championnes de France, détentrices du record de victoires finales avec huit titres au total, affronteront les joueuses du FC Barcelone. En six participations à la finale, les Espagnoles n'ont certes remporté que trois titres, mais contrairement à Lyon, elles ont atteint la finale de manière ininterrompue depuis 2021.

Une deuxième finale pour Schertenleib

Sydney Schertenleib sera également de la partie. L'internationale suisse de 19 ans disputera sa deuxième finale de Ligue des champions. Cette saison, elle a dû se contenter de brèves apparitions dans la compétition. «Bien sûr, j’aimerais parfois pouvoir accumuler plus de temps de jeu lors des grands matches», a déclaré Schertenleib à la SRF.

Mais au sein d'une équipe emmenée par les stars du football mondiales et multiples détentrices du Ballon d'or Aitana Bonmati et Alexia Putellas, elle connaît son rang. «Je serai prête pour que, si je joue, je puisse apporter ma contribution et que nous puissions ramener le trophée à Barcelone.»

Ce serait le quatrième cette saison: Barcelone a déjà remporté le championnat, la Coupe et la Supercoupe d'Espagne. Mais un coup d'œil sur la saison en cours montre à quel point le match de ce week-end s'annonce équilibré. À l'issue de la phase de ligue de C1, tant le Barça que les Lyonnes comptaient cinq victoires et un match nul.

Un match équilibré en perspective

Les finalistes sont également restées souveraines lors des phases à élimination directe, mais Barcelone a fait plus forte impression que Lyon avec une victoire 12-2 contre le Real Madrid et un 5-3 contre le Bayern Munich. Les Françaises se sont imposées 4-1 contre Wolfsburg et 4-3 contre Arsenal, vainqueur l'an dernier. «Ce qui nous distingue de nombreuses équipes, mis à part les joueuses, c'est notre concentration», a expliqué Schertenleib.

Avant la rencontre de samedi, les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises jusqu’à présent, et Lyon s’est imposée à quatre reprises. Barcelone a cependant remporté le dernier duel, lors de la finale de la Ligue des champions de 2024.