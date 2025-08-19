  1. Clients Privés
Ligue des champions Shaqiri : «L'hymne déclenche toujours beaucoup d'émotions chez moi»

ATS

19.8.2025 - 19:21

Le retour de Xherdan Shaqiri au FC Bâle a déjà été couronné par un doublé Coupe-championnat la saison dernière. Mais le Bâlois veut maintenant revivre des soirées magiques en Ligue des champions.

Xherdan Shaqiri se réjouit d'entendre à nouveau l'hymne de la Ligue des champions résonner dans le Parc Saint-Jacques.
Xherdan Shaqiri se réjouit d'entendre à nouveau l'hymne de la Ligue des champions résonner dans le Parc Saint-Jacques.
ats

Keystone-SDA

19.08.2025, 19:21

19.08.2025, 19:28

La dernière apparition de «XS» en C1 avec les Rhénans remonte au 13 mars 2012. Ce soir-là, après avoir surpris le Bayern Munich en huitième de finale aller au Parc Saint-Jacques (victoire 1-0), le FC Bâle s'inclinait 7-0 en Bavière. Quelques mois plus tard, Shaqiri quittait la Suisse pour rejoindre le «Rekordmeister» allemand.

Double vainqueur de la Ligue des champions (en 2013 avec le Bayern, en 2019 avec Liverpool), l'attaquant de 33 ans connaît bien la plus grande des compétitions européennes. «L'hymne déclenche toujours beaucoup d'émotions chez moi», a-t-il déclaré mardi en conférence de presse à la veille du barrage aller contre Copenhague. «Je suis revenu à Bâle avec un objectif clair: revivre des soirées magiques au Parc Saint-Jacques.»

Ligue des champions. L'heure de vérité pour Ludovic Magnin

Ligue des championsL'heure de vérité pour Ludovic Magnin

Un adversaire solide

Le rêve de l'homme aux 125 sélections en équipe de Suisse se heurte toutefois aux ambitions du champion du Danemark. Il estime d'ailleurs que Copenhague aborde cette double confrontation dans la peau du favori, étant donné que les Danois ont régulièrement évolué au plus haut niveau européen ces dernières saisons.

Pour relever ce défi, les Bâlois ont bien étudié leur adversaire. «Nous avons présenté brièvement chaque joueur», a expliqué l'entraîneur Ludovic Magnin mardi. La solidité actuelle des «Loverne» (les Lions) n'a pas échappé au Vaudois, qui n'a pas manqué de relever que Copenhague n'avait pas encaissé le moindre but en quatre matches déjà disputés dans ces qualifications de la C1. L'absence de son attaquant Bénie Traoré, blessé, n'en est donc que plus regrettable.

Ligue des champions. Bâle connaît le dernier rempart avant la phase de ligue

Ligue des championsBâle connaît le dernier rempart avant la phase de ligue

Seulement 23'000 billets vendus

Alors que le match retour est prévu dans la capitale danoise (27 août), Ludovic Magnin a assuré que son équipe ne fera pas de calculs dans son antre, mais jouera à fond pour gagner. «Nous voulons enflammer les fans et créer une ambiance électrique», a-t-il dit.

La fièvre de la Ligue des champions ne semble toutefois pas avoir encore (re)gagné les supporters bâlois. Mardi soir, seulement 23'000 billets avaient été vendus, alors que l'enceinte bâloise peut en accueillir plus de 38'000. Magnin et Shaqiri espèrent sans doute que la jauge de remplissage augmente un peu d'ici mercredi soir.

Coupe de Suisse. Le cadeau lunaire de Dominique Blanc à Xherdan «Chatquirit»

Coupe de SuisseLe cadeau lunaire de Dominique Blanc à Xherdan «Chatquirit»

