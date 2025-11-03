Le champion d'Angleterre Liverpool a traversé l'automne comme un fantôme, hanté par six défaites en huit matches. Il lui faut maintenant défier deux monstres d'affilée, dont le Real Madrid de Kylian Mbappé mardi (21h00) en Ligue des champions.

Keystone-SDA ATS

C'est une semaine à deux sommets qui pourrait définir la suite de la saison: d'abord à Anfield contre l'ogre espagnol, actuellement en majesté avec son Français, puis un court déplacement à Manchester City face à l'intenable Erling Haaland, dimanche en Premier League.

Les Reds n'abordent pas cet enchaînement vertigineux avec des bases très solides, mais ils ont au moins stoppé l'hémorragie le week-end dernier avec une victoire convaincante contre Aston Villa (2-0).

«VVD» s'insurge

Le capitaine et défenseur central Virgil van Dijk n'avait plus goûté au bonheur d'un match sans but encaissé depuis le 14 septembre, cette longue traversée du désert s'accompagnant de critiques salées.

«Nous vivons dans un monde où chacun peut donner son avis sur de nombreuses plateformes et où tout le monde sait tout mieux que tout le monde», a répliqué après match le Néerlandais, agacé par le manque de nuance des observateurs.

«La saison dernière, nous avons parfois fait des trucs pas terribles mais tout était rose, partout. Aujourd'hui, on dirait que nous allons devoir lutter pour le maintien (en Premier League), c'est comme ça que fonctionne le monde actuel», a-t-il grincé.

L'arrière arrivé en 2017 sur les rives de la Mersey, et qui a tout gagné depuis à la fois en Angleterre et en Europe, a pourtant rarement connu une crise de résultats si aiguë, en si peu de temps.

De fin septembre à fin octobre, son équipe a subi six défaites en sept matches, toutes compétitions confondues, et donné l'impression de se faire transpercer de toutes parts défensivement parlant.

Or, mardi, les Reds vont devoir contenir la menace formée par Mbappé, actuel co-meilleur buteur en Ligue des champions (5 buts comme Harry Kane), et ses complices Vinicius Junior, Arda Güler et Jude Bellingham. Et dimanche, ce sera Haaland, Rayan Cherki, Jérémy Doku et Phil Foden.

«Une nouvelle identité»

Quel visage Liverpool présentera dans ces deux affiches? Contre Aston Villa, «ce n'était pas parfait, mais c'était beaucoup mieux», a résumé l'ancien buteur anglais Alan Shearer dans l'émission Match of the Day sur la BBC. «Ce match ressemblait au Liverpool que nous connaissons. Espérons pour eux que ce soit le début d'un retour en forme».

La voie du redressement passe désormais par un bon résultat contre le Real Madrid, actuel leader de Liga qui a raflé treize victoires en quatorze matches cette saison.

Le club merengue semble métamorphosé sous la conduite de Xabi Alonso, ex-légende de Liverpool qui a succédé à Carlo Ancelotti en fin de saison dernière.

Avec lui, le Real s'est «forgé une nouvelle identité» et il «domine, étouffe et soumet désormais son adversaire», a applaudi le quotidien sportif Marca.

Le jeune entraîneur de 43 ans espère que ses retrouvailles avec Anfield se passeront mieux que l'an dernier, lorsqu'il avait subi une cinglante défaite 4-0 depuis le banc du Bayer Leverkusen.

Le retour d'Alexander-Arnold

Il s'agira d'un premier retour, en revanche, pour l'ex-enfant chéri d'Anfield, Trent Alexander-Arnold, passé au Real à l'intersaison après deux décennies sous le maillot rouge.

Le latéral droit ne devrait toutefois pas débuter contre son club formateur, puisqu'il revient tout juste à la compétition après un mois et demi à l'infirmerie.

Du côté de Liverpool, l'attaquant Alexander Isak et le latéral Jeremie Frimpong manqueront à l'appel, comme le gardien Alisson qui est sur le flanc depuis fin septembre.