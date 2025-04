Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel fait face à un grand défi mercredi à Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h00). Alors que les Allemands ont des soucis défensifs, l'attaque catalane est l'une des plus redoutables d'Europe.

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel est attendu à Montjuïc pour y défier le Barça. IMAGO/Steinsiek.ch

Keystone-SDA ATS

Le week-end dernier, le monde du BVB semblait pourtant presque à nouveau en ordre. Les vice-champions d'Europe en titre ont signé une victoire convaincante samedi sur la pelouse de Fribourg (4-1). A la peine cette saison dans le championnat d'Allemagne, les «jaune et noir» sont ainsi revenus à cinq points de la quatrième place, synonyme de qualification pour la C1.

Mais lundi, le club westphalien a annoncé une mauvaise nouvelle: fin de saison pour Nico Schlotterbeck. L'international allemand, qui est à 25 ans le patron de la défense de Dortmund, s'est déchiré le ménisque du genou gauche à l'entraînement. Il était, avec le gardien de l'équipe de Suisse Gregor Kobel, l'une des rares satisfactions de la formation de Nico Kovac depuis le début de la saison.

Spectacle garanti

Le parcours du BVB en Ligue des champions reste quand même un motif de réjouissance. Toutefois, avec le FC Barcelone, c'est l'un des adversaires les plus coriaces de la scène européenne qui se dresse devant les Allemands.

Les deux équipes s'étaient rencontrées le 11 décembre lors de la nouvelle phase de ligue de la compétition. Battu 3-2 à domicile, Dortmund avait montré qu'il était capable de rivaliser avec la puissance de feu du Barça, le Guinéen Serhou Guirassy répondant au 1-0 de Raphinha et au 2-1 de Ferran Torres, avant que ce dernier n'offre les trois points aux Blaugrana à la 85e minute.

Dortmund – Barcelona 2-3 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Depuis son arrivée l'été dernier, l'entraîneur allemand Hansi Flick a redonné vie au club catalan après une saison 2023/24 sans titre. Son groupe, qui n'a plus perdu un match depuis le début de l'année 2025 (18 victoires, 4 nuls), vise maintenant le triplé championnat, coupe et Ligue des champions.

L'année dernière, les Barcelonais avaient été éliminés en quart de finale de la C1 par le Paris Saint-Germain, qui affronte de son côté Aston Villa mercredi. Ils visent leur premier titre dans la plus prestigieuse compétition européenne depuis 2015.

Lewy, l'ancien devenu «bête noire»

Pour y parvenir, le Barça peut compter sur une attaque de feu, qui a déjà inscrit 83 buts en 29 matches de Liga et 32 en 10 rencontres de Ligue des champions. Avec le prodige espagnol Lamine Yamal, le virevoltant brésilien Raphinha et le polyvalent espagnol Ferran Torres, l'attaque catalane est bien la plus impressionnante d'Europe.

Mais l'homme à surveiller dans le camp du Barça sera bien évidemment Robert Lewandowski. Le Polonais de 36 ans, qui avait notamment mené le Borussia jusqu'en finale de la Ligue des champions en 2013 avant son départ pour le Bayern Munich, s'est en effet transformé en bête noire pour son ancien club, frappant 27 fois en 27 duels.

Et beaucoup de ces réussites ont été inscrites sous les ordres d'Hansi Flick, dont les principes de jeu très offensifs profitent à «Lewy», avec au total 121 buts inscrits en 115 matches au Bayern et au Barça avec l'Allemand comme coach.

Privé de Schlotterbeck et d'un autre défenseur central expérimenté en la personne de Niklas Süle, le Borussia Dortmund devra donc sortir le grand jeu pour éviter de prendre l'eau à Montjuïc. L'objectif du BVB: garder ses chances intactes au moment d'entrer sur la pelouse lors du match retour à Dortmund (mardi 15 avril), où son «mur jaune» peut le pousser aux exploits les plus fous.