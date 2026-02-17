  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions LIVE : suivez les barrages aller

Clara Francey

17.2.2026

Les barrages aller de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre Galatasaray et la Juventus, trois autres parties ont lieu à 21h00. Le Borussia Dortmund accueille l’Atalanta Bergame alors que le Real Madrid se rend à Lisbonne pour y défier le Benfica. Enfin, Monaco reçoit le PSG.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

17.02.2026, 20:50

17.02.2026, 20:52

Ligue des champions. Duel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

Ligue des championsDuel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

SL Benfica - Real Madrid

SL Benfica - Real Madrid CF
live
SL Benfica - Real Madrid CF

ma 17.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ SL Benfica - Real Madrid CF

Louer avec tv.blue.ch

AS Monaco - Paris Saint-Germain

AS Monaco FC - Paris Saint-Germain
live
AS Monaco FC - Paris Saint-Germain

ma 17.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ AS Monaco FC - Paris Saint-Germain

Louer avec tv.blue.ch

Borussia Dortmund - Atalanta

Borussia Dortmund - Atalanta BC
live
Borussia Dortmund - Atalanta BC

ma 17.02. 20:00 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ Borussia Dortmund - Atalanta BC

Louer avec tv.blue.ch

Les plus lus

Vive colère des Norvégiens : l’entraîneur de Loïc Meillard se défend !
Plus de 300 noms: la liste Epstein de Pam Bondi pour brouiller les pistes ?
Voici les derniers atouts de la Suisse dans la chasse aux médailles
Elle perd sa prévoyance vieillesse... à cause de 10 centimètres !
Cinq hommes interpellés, dont l'assistant parlementaire d'un député LFI
De Yanqing à Cortina, les déboires olympiques de la reine Shiffrin