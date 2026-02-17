Les barrages aller de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre Galatasaray et la Juventus, trois autres parties ont lieu à 21h00. Le Borussia Dortmund accueille l’Atalanta Bergame alors que le Real Madrid se rend à Lisbonne pour y défier le Benfica. Enfin, Monaco reçoit le PSG.
Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».
SL Benfica - Real Madrid
ma 17.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ SL Benfica - Real Madrid CF
AS Monaco - Paris Saint-Germain
ma 17.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ AS Monaco FC - Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund - Atalanta
ma 17.02. 20:00 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ Borussia Dortmund - Atalanta BC
