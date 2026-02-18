  1. Clients Privés
Ligue des champions LIVE : suivez les barrages aller

Clara Francey

18.2.2026

Les barrages aller de la Ligue des champions se terminent ce mercredi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre Qarabağ et Newcastle, trois autres parties ont lieu à 21h00. L'Inter Milan de Manuel Akanji et Yann Sommer se déplace au nord de la Norvège pour y affronter Bodø/Glimt, tandis que Bruges reçoit l'Atlético de Madrid et que Leverkusen se déplace au Pirée pour y défier l'Olympiacos.

Ligue des champions. Un score de tennis : Newcastle cartonne en Azerbaïdjan

Ligue des championsUn score de tennis : Newcastle cartonne en Azerbaïdjan

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

18.02.2026, 20:50

18.02.2026, 21:07

Ligue des champions. L'Inter doit éviter le coup de froid au-delà du cercle polaire

Ligue des championsL'Inter doit éviter le coup de froid au-delà du cercle polaire

FK Bodø/Glimt - FC Internazionale Milano

UHD HDR FK Bodø/Glimt - FC Internazionale Milano
live
UHD HDR FK Bodø/Glimt - FC Internazionale Milano

me 18.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FK Bodø/Glimt - FC Internazionale Milano

Louer avec tv.blue.ch

Club Brugge KV - Atlético de Madrid

UHD HDR Club Brugge KV - Atlético de Madrid
live
UHD HDR Club Brugge KV - Atlético de Madrid

me 18.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Club Brugge KV - Atlético de Madrid

Louer avec tv.blue.ch

Olympiacos FC - Bayer 04 Leverkusen

UHD HDR Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC
UHD HDR Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC

ma 24.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 5j 20h et 47min 23sec

Chaos lors de Real-Benfica. Racisme envers Vinicius ? L’UEFA s’empare du dossier

Chaos lors de Real-BenficaRacisme envers Vinicius ? L’UEFA s’empare du dossier

Mbappé dézingue un joueur de Benfica. «Ce gars ne mérite pas de jouer la Ligue des champions»

Mbappé dézingue un joueur de Benfica«Ce gars ne mérite pas de jouer la Ligue des champions»

Ligue des champions. Match fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !

Ligue des championsMatch fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !

