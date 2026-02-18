Les barrages aller de la Ligue des champions se terminent ce mercredi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre Qarabağ et Newcastle, trois autres parties ont lieu à 21h00. L'Inter Milan de Manuel Akanji et Yann Sommer se déplace au nord de la Norvège pour y affronter Bodø/Glimt, tandis que Bruges reçoit l'Atlético de Madrid et que Leverkusen se déplace au Pirée pour y défier l'Olympiacos.
Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».
FK Bodø/Glimt - FC Internazionale Milano
me 18.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FK Bodø/Glimt - FC Internazionale Milano
Club Brugge KV - Atlético de Madrid
me 18.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Club Brugge KV - Atlético de Madrid
Olympiacos FC - Bayer 04 Leverkusen
ma 24.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC
