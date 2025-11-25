  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions LIVE : suivez la 5ème journée de la phase de ligue

Clara Francey

25.11.2025

La cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit ce mardi soir avec, à 21h00, sept rencontres au programme. Les rencontres Chelsea - Barcelone et Manchester City - Leverkusen vaudront certainement leur pesant d’or.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

25.11.2025, 20:50

25.11.2025, 21:22

Ligue des champions. Un bijou relance Benfica, l’Union crée la surprise chez Galatasaray

Ligue des championsUn bijou relance Benfica, l’Union crée la surprise chez Galatasaray

Chelsea FC - FC Barcelona

Chelsea FC - FC Barcelona
live
Chelsea FC - FC Barcelona

ma 25.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Chelsea FC - FC Barcelona

Louer avec tv.blue.ch
Ligue des champions. «Je réalise que je vieillis» -  Pep Guardiola ironise sur son spectaculaire record

Ligue des champions«Je réalise que je vieillis» -  Pep Guardiola ironise sur son spectaculaire record

Manchester City - Bayer 04 Leverkusen

Manchester City - Bayer 04 Leverkusen
live
Manchester City - Bayer 04 Leverkusen

ma 25.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Manchester City - Bayer 04 Leverkusen

Louer avec tv.blue.ch

Les plus lus

Une famille vit dans la forêt - les enfants sont envoyés dans un foyer
Trump magnanime avec les dindes, insultant ses adversaires au passage
Porté par ses seconds couteaux, Genève renverse Fribourg
La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus
Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
Les touristes étrangers vont payer plus pour les parcs nationaux