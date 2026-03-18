Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions se poursuivent ce mercredi soir avec, à 18h45, une rencontre au menu. Après s'être quittés dos-à-dos au match aller (1-1), le Barça reçoit Newcastle au Camp Nou dans un duel ouvert pour une place en quarts de finale.

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Rédaction blue Sport Clara Francey

FC Barcelone - Newcastle United FC

Résultat à l’aller : 1-1