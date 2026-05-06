Football champagne : suivez le choc Bayern - PSG en direct !

La seconde demi-finale retour de la Ligue des champions se tient ce mercredi soir à 21h00 avec le choc Bayern Munich - Paris Saint-Germain. Après un match aller spectaculaire et riche en rebondissements, le PSG se présente en Bavière avec un court avantage (5-4). Alors bis repetita ?

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Rédaction blue Sport Clara Francey

FC Bayern Munich - Paris Saint-Germain

Résultat au match aller : 4-5

live FC Bayern München - Paris Saint-Germain me 06.05. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ FC Bayern München - Paris Saint-Germain Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

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Les temps forts du match aller