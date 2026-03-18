Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions s’achèvent ce mercredi soir avec quatre rencontres au programme. Après le choc entre le Barça et Newcastle (7-2), trois autres parties ont lieu à 21h00. Larges vainqueurs à l'aller, l'Atlético de Madrid et le Bayern comptent confirmer leur qualification face à Tottenham et l'Atalanta. De son côté, Liverpool, battu 1-0 à l'aller à Istanbul, reçoit Galatasaray avec l'ambition de renverser la situation.
Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».
Liverpool FC - Galatasaray AŞ
Résultat à l’aller : 0-1
me 18.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Liverpool FC - Galatasaray AŞ
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L'événement a commencé
Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid
Résultat à l’aller : 2-5
me 18.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid
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L'événement a commencé
FC Bayern Munich - Atalanta BC
Résultat à l’aller : 6-1
me 18.03. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sports Live ∙ FC Bayern München - Atalanta BC
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L'événement a commencé