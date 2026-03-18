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Ligue des champions LIVE : suivez les 8es de finale retour

Clara Francey

18.3.2026

Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions s’achèvent ce mercredi soir avec quatre rencontres au programme. Après le choc entre le Barça et Newcastle (7-2), trois autres parties ont lieu à 21h00. Larges vainqueurs à l'aller, l'Atlético de Madrid et le Bayern comptent confirmer leur qualification face à Tottenham et l'Atalanta. De son côté, Liverpool, battu 1-0 à l'aller à Istanbul, reçoit Galatasaray avec l'ambition de renverser la situation.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Concours. Gagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

ConcoursGagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

Rédaction blue Sport

18.03.2026, 20:50

Ligue des champions. Le Barça en position de force, Slot et Liverpool sous pression

Ligue des championsLe Barça en position de force, Slot et Liverpool sous pression

Liverpool FC - Galatasaray AŞ

Résultat à l’aller : 0-1

UHD HDR Liverpool FC - Galatasaray AŞ
live
UHD HDR Liverpool FC - Galatasaray AŞ

me 18.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Liverpool FC - Galatasaray AŞ

Louer avec tv.blue.ch

Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid

Résultat à l’aller : 2-5

UHD HDR Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid
live
UHD HDR Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid

me 18.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid

Louer avec tv.blue.ch

FC Bayern Munich - Atalanta BC

Résultat à l’aller : 6-1

FC Bayern München - Atalanta BC
live
FC Bayern München - Atalanta BC

me 18.03. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sports Live ∙ FC Bayern München - Atalanta BC

Louer avec tv.blue.ch

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