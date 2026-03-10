  1. Clients Privés
Ligue des champions LIVE : suivez les 8es de finale aller

Clara Francey

10.3.2026

Les 8es de finale aller de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre Galatasaray et Liverpool (1-0), trois autres parties ont lieu à 21h00. Barcelone se déplace sur la pelouse de Newcastle, toujours privé de Fabian Schär, tandis que l’Atlético de Madrid reçoit Tottenham. Enfin, le Bayern Munich se rend à Bergame pour y défier l’Atalanta.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Concours. Gagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

ConcoursGagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

Rédaction blue Sport

10.03.2026, 20:50

10.03.2026, 20:58

Ligue des champions. Des retrouvailles pour deux clubs anglais et du tracas au Bayern

Ligue des championsDes retrouvailles pour deux clubs anglais et du tracas au Bayern

Newcastle United FC - FC Barcelone

Newcastle United FC - FC Barcelona
live
Newcastle United FC - FC Barcelona

ma 10.03. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ Newcastle United FC - FC Barcelona

Louer avec tv.blue.ch
Ligue des champions. Pour Flick, le Barça doit prouver qu'il a corrigé ses errements passés

Ligue des championsPour Flick, le Barça doit prouver qu'il a corrigé ses errements passés

Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur

Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur
live
Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur

ma 10.03. 19:55 - 23:45 ∙ blue Sports Live ∙ Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur

Louer avec tv.blue.ch

Atalanta BC - FC Bayern Munich

Atalanta BC - FC Bayern München
live
Atalanta BC - FC Bayern München

ma 10.03. 19:55 - 23:45 ∙ blue Sports Live ∙ Atalanta BC - FC Bayern München

Louer avec tv.blue.ch
Ligue des champions. L'Atalanta ou l’improbable dernier espoir italien

Ligue des championsL'Atalanta ou l’improbable dernier espoir italien

