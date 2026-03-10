Les 8es de finale aller de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre Galatasaray et Liverpool (1-0), trois autres parties ont lieu à 21h00. Barcelone se déplace sur la pelouse de Newcastle, toujours privé de Fabian Schär, tandis que l’Atlético de Madrid reçoit Tottenham. Enfin, le Bayern Munich se rend à Bergame pour y défier l’Atalanta.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport Clara Francey

Newcastle United FC - FC Barcelone

Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur

Atalanta BC - FC Bayern Munich