Match de folie à Paris ! Suivez le choc PSG - Bayern en direct

La première demi-finale aller de la Ligue des champions se tient ce mardi soir à 21h00 avec le choc Paris Saint-Germain - Bayern Munich, dirigé par l’arbitre suisse Sandro Schärer. En championnat, les Français restent sur une victoire 3-0 contre Angers, tandis que les Allemands ont réussi une folle remontée sur la pelouse de Mayence (3-4).
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Paris Saint-Germain - FC Bayern Munich
ma 28.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München
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