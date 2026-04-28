Match de folie à Paris ! Suivez le choc PSG - Bayern en direct

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Ligue des champions LIVE : suivez les demi-finales aller

Clara Francey

28.4.2026

La première demi-finale aller de la Ligue des champions se tient ce mardi soir à 21h00 avec le choc Paris Saint-Germain - Bayern Munich, dirigé par l’arbitre suisse Sandro Schärer. En championnat, les Français restent sur une victoire 3-0 contre Angers, tandis que les Allemands ont réussi une folle remontée sur la pelouse de Mayence (3-4).

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

28.04.2026, 20:50

28.04.2026, 22:39

Ligue des champions. PSG-Bayern, le choc des titans

Ligue des championsPSG-Bayern, le choc des titans

Paris Saint-Germain - FC Bayern Munich

UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München
live
UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München

ma 28.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München

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Les temps forts de la rencontre

5-4 ! Le Bayern revient face au PSG

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28.04.2026

5-3 ! Le Bayern réduit la marque

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28.04.2026

5-2 pour le PSG et le doublé pour Ousmane Dembélé

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28.04.2026

Khvicha Kvaratskhelia inscrit le 4e but parisien

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28.04.2026

Le PSG reprend les commandes avant la mi-temps

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28.04.2026

Au tour du Bayern d’égaliser !

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Le PSG prend les devants grâce à João Neves

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Le PSG égalise grâce à Khvicha Kvaratskhelia

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