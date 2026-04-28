Match de folie à Paris ! Suivez le choc PSG - Bayern en direct

La première demi-finale aller de la Ligue des champions se tient ce mardi soir à 21h00 avec le choc Paris Saint-Germain - Bayern Munich, dirigé par l’arbitre suisse Sandro Schärer. En championnat, les Français restent sur une victoire 3-0 contre Angers, tandis que les Allemands ont réussi une folle remontée sur la pelouse de Mayence (3-4).

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Rédaction blue Sport Clara Francey

Paris Saint-Germain - FC Bayern Munich

live UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München ma 28.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

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