La première demi-finale retour de la Ligue des champions se tient ce mardi soir à 21h00 avec le duel Arsenal - Atlético dans le nord de Londres. Tout reste à faire entre ces deux équipes qui s’étaient quittées dos à dos (1-1) la semaine dernière à Madrid.

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Rédaction blue Sport Clara Francey

Arsenal FC - Atlético de Madrid

Résultat au match aller : 1-1

live Arsenal FC - Atlético de Madrid ma 05.05. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Arsenal FC - Atlético de Madrid Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

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Les temps forts du match aller