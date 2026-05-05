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Ligue des champions LIVE : suivez les demi-finales retour

Clara Francey

5.5.2026

La première demi-finale retour de la Ligue des champions se tient ce mardi soir à 21h00 avec le duel Arsenal - Atlético dans le nord de Londres. Tout reste à faire entre ces deux équipes qui s’étaient quittées dos à dos (1-1) la semaine dernière à Madrid.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

05.05.2026, 20:50

Arsenal - Atlético. «Il ne faut pas s'attendre à ce qui s'est passé entre Paris et le Bayern»

Arsenal - Atlético«Il ne faut pas s'attendre à ce qui s'est passé entre Paris et le Bayern»

Arsenal FC - Atlético de Madrid

Résultat au match aller : 1-1

Arsenal FC - Atlético de Madrid
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Arsenal FC - Atlético de Madrid

ma 05.05. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Arsenal FC - Atlético de Madrid

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Ligue des champions. Atlético - Arsenal : un «péno» partout, balle au centre

Ligue des championsAtlético - Arsenal : un «péno» partout, balle au centre

Les temps forts du match aller

Atlético – Arsenal 1-1

Atlético – Arsenal 1-1

UEFA Champions League | Demi-finale aller | Saison 25/26

29.04.2026

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