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Ligue des champions LIVE : suivez les demi-finales aller

Clara Francey

29.4.2026

La seconde demi-finale aller de la Ligue des champions se tient ce mercredi soir à 21h00 avec le duel Atlético - Arsenal. En championnat, les Espagnols restent sur une victoire 3-2 contre l’Athletic Club, tandis que les Anglais se sont imposés 1-0 face à Newcastle.

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Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

29.04.2026, 20:50

Atlético de Madrid - Arsenal FC

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me 29.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Atlético de Madrid - Arsenal FC

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