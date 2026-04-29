La seconde demi-finale aller de la Ligue des champions se tient ce mercredi soir à 21h00 avec le duel Atlético - Arsenal. En championnat, les Espagnols restent sur une victoire 3-2 contre l’Athletic Club, tandis que les Anglais se sont imposés 1-0 face à Newcastle.

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Rédaction blue Sport Clara Francey

Atlético de Madrid - Arsenal FC