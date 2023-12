La sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions débute ce mardi soir, à 18h45. Lens et Séville s'affrontent pour une place en Europa League tandis que le PSV et Arsenal s'affrontent eux pour le prestige.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport», dès 18h45.

RC Lens - Sevilla FC (groupe B)

live Le direct: RC Lens - Sevilla FC ma 12.12. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: RC Lens - Sevilla FC Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

PSV Eindhoven - Arsenal FC (groupe B)