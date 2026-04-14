Suivez les chocs Atlético - Barça et Liverpool - PSG en direct

Les quarts de finale retour de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec, à 21h00, deux rencontres au programme. Barcelone se rend à Madrid avec un déficit de deux buts à combler face à l’Atlético après sa défaite (2-0) au Camp Nou la semaine passée. De son côté, le PSG se déplace avec confiance à Liverpool suite à son succès à l’aller (2-0).

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport Clara Francey

Atlético de Madrid - FC Barcelone

Résultat du match aller : 2-0

live Atlético de Madrid - FC Barcelona ma 14.04. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Atlético de Madrid - FC Barcelona Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

L’Atlético repasse devant grâce à Lookman Match de folie à Madrid ! Après avoir vu le Barça combler son retard (2-0, après le 0-2 à l’aller), l’Atlético a repris les commandes en vue de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions grâce à Ademola Lookman. 14.04.2026

Lamine Yamal ouvre le score après moins de quatre minutes Le match est lancé entre l’Atlético de Madrid et Barcelone en Ligue des champions ! Lamine Yamal a ouvert le score après moins de quatre minutes de jeu et permet au Barça de combler déjà la moitié de son retard (défaite 2-0 à l’aller). 14.04.2026

Les temps forts du match aller

Barcelona – Atlético 0-2 UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26 08.04.2026

Liverpool FC - Paris Saint-Germain

Résultat du match aller : 0-2

live Liverpool FC - Paris Saint-Germain ma 14.04. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Liverpool FC - Paris Saint-Germain Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

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