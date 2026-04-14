Suivez les chocs Atlético - Barça et Liverpool - PSG en direct

Les quarts de finale retour de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec, à 21h00, deux rencontres au programme. Barcelone se rend à Madrid avec un déficit de deux buts à combler face à l’Atlético après sa défaite (2-0) au Camp Nou la semaine passée. De son côté, le PSG se déplace avec confiance à Liverpool suite à son succès à l’aller (2-0).
Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».
Atlético de Madrid - FC Barcelone
Résultat du match aller : 2-0
ma 14.04. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Atlético de Madrid - FC Barcelona
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L'événement a commencé
Les temps forts du match aller
Liverpool FC - Paris Saint-Germain
Résultat du match aller : 0-2
ma 14.04. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Liverpool FC - Paris Saint-Germain
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