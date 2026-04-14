Suivez les chocs Atlético - Barça et Liverpool - PSG en direct

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Ligue des champions LIVE : suivez les quarts de finale retour

Clara Francey

14.4.2026

Les quarts de finale retour de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec, à 21h00, deux rencontres au programme. Barcelone se rend à Madrid avec un déficit de deux buts à combler face à l’Atlético après sa défaite (2-0) au Camp Nou la semaine passée. De son côté, le PSG se déplace avec confiance à Liverpool suite à son succès à l’aller (2-0).

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Concours. Gagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

ConcoursGagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

Rédaction blue Sport

14.04.2026, 20:50

14.04.2026, 21:43

Ligue des champions. «Ce n'est pas terminé» : Yamal incarne l'espoir des Catalans

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Atlético de Madrid - FC Barcelone

Résultat du match aller : 2-0

Atlético de Madrid - FC Barcelona
live
Atlético de Madrid - FC Barcelona

ma 14.04. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Atlético de Madrid - FC Barcelona

Louer avec tv.blue.ch
L’Atlético repasse devant grâce à Lookman

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Match de folie à Madrid ! Après avoir vu le Barça combler son retard (2-0, après le 0-2 à l’aller), l’Atlético a repris les commandes en vue de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions grâce à Ademola Lookman.

14.04.2026

Lamine Yamal ouvre le score après moins de quatre minutes

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Le match est lancé entre l’Atlético de Madrid et Barcelone en Ligue des champions ! Lamine Yamal a ouvert le score après moins de quatre minutes de jeu et permet au Barça de combler déjà la moitié de son retard (défaite 2-0 à l’aller).

14.04.2026

Les temps forts du match aller

Barcelona – Atlético 0-2

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UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26

08.04.2026

Ligue des champions. Le PSG, lancé à pleine vitesse, de retour à Anfield

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Liverpool FC - Paris Saint-Germain

Résultat du match aller : 0-2

Liverpool FC - Paris Saint-Germain
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Liverpool FC - Paris Saint-Germain

ma 14.04. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Liverpool FC - Paris Saint-Germain

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Les temps forts du match aller

PSG – Liverpool 2-0

PSG – Liverpool 2-0

UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26

08.04.2026

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