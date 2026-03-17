Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre le Sporting et Bodø/Glimt, trois autres parties ont lieu à 21h00. Larges vainqueurs à l'aller, le Real Madrid et le PSG espèrent valider leur qualification sur les pelouses de Manchester City et de Chelsea. Tout reste en revanche à faire entre Arsenal et Leverkusen.
Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».
Manchester City - Real Madrid CF
Résultat à l’aller : 0-3
ma 17.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Manchester City - Real Madrid CF
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L'événement a commencé
Chelsea FC - Paris Saint-Germain
Résultat à l’aller : 2-5
ma 17.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Chelsea FC - Paris Saint-Germain
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L'événement a commencé
Arsenal FC - Bayer 04 Leverkusen
Résultat à l’aller : 1-1
ma 17.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Arsenal FC - Bayer 04 Leverkusen
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L'événement a commencé