Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre le Sporting et Bodø/Glimt, trois autres parties ont lieu à 21h00. Larges vainqueurs à l'aller, le Real Madrid et le PSG espèrent valider leur qualification sur les pelouses de Manchester City et de Chelsea. Tout reste en revanche à faire entre Arsenal et Leverkusen.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport Clara Francey

Manchester City - Real Madrid CF

Résultat à l’aller : 0-3

live UHD HDR Manchester City - Real Madrid CF ma 17.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Manchester City - Real Madrid CF Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

Chelsea FC - Paris Saint-Germain

Résultat à l’aller : 2-5

live UHD HDR Chelsea FC - Paris Saint-Germain ma 17.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Chelsea FC - Paris Saint-Germain Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

Arsenal FC - Bayer 04 Leverkusen

Résultat à l’aller : 1-1