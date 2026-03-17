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Ligue des champions LIVE : suivez les 8es de finale retour

Clara Francey

17.3.2026

Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre le Sporting et Bodø/Glimt, trois autres parties ont lieu à 21h00. Larges vainqueurs à l'aller, le Real Madrid et le PSG espèrent valider leur qualification sur les pelouses de Manchester City et de Chelsea. Tout reste en revanche à faire entre Arsenal et Leverkusen.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Concours. Gagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

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Rédaction blue Sport

17.03.2026, 20:50

Ligue des champions. Et si Leverkusen faisait dérailler l’inébranlable Arsenal ?

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Manchester City - Real Madrid CF

Résultat à l’aller : 0-3

UHD HDR Manchester City - Real Madrid CF
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UHD HDR Manchester City - Real Madrid CF

ma 17.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Manchester City - Real Madrid CF

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Ligue des champions. «Le meilleur joueur du monde» : Mbappé encensé par son coach

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Chelsea FC - Paris Saint-Germain

Résultat à l’aller : 2-5

UHD HDR Chelsea FC - Paris Saint-Germain
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UHD HDR Chelsea FC - Paris Saint-Germain

ma 17.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Chelsea FC - Paris Saint-Germain

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Arsenal FC - Bayer 04 Leverkusen

Résultat à l’aller : 1-1

UHD HDR Arsenal FC - Bayer 04 Leverkusen
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UHD HDR Arsenal FC - Bayer 04 Leverkusen

ma 17.03. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Arsenal FC - Bayer 04 Leverkusen

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