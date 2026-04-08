  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions LIVE : suivez les quarts de finale aller

Clara Francey

8.4.2026

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions se poursuivent ce mercredi soir avec, à 21h00, deux rencontres au programme. Le PSG accueille Liverpool pour un «remake» des 8es de finale de l’an dernier, tandis que Barcelone et l’Atlético de Madrid se retrouvent déjà pour la 5e fois de la saison.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Concours. Gagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

ConcoursGagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

Rédaction blue Sport

08.04.2026, 20:50

Ligue des champions. Doubles retrouvailles autant indécises qu’électriques

Ligue des championsDoubles retrouvailles autant indécises qu’électriques

Paris Saint-Germain - Liverpool FC

Paris Saint-Germain - Liverpool FC
live
Paris Saint-Germain - Liverpool FC

me 08.04. 20:00 - 23:00 ∙ blue Sports Live ∙ Paris Saint-Germain - Liverpool FC

Louer avec tv.blue.ch
Ligue des champions. «Il a montré pourquoi il est Ballon d'Or» - Dembélé, à point nommé pour le PSG

Ligue des champions«Il a montré pourquoi il est Ballon d'Or» - Dembélé, à point nommé pour le PSG

FC Barcelone - Atlético de Madrid

FC Barcelona - Atlético de Madrid
live
FC Barcelona - Atlético de Madrid

me 08.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ FC Barcelona - Atlético de Madrid

Louer avec tv.blue.ch
Simeone à Griezmann. «Je t'aime, mais si demain tu ne cours pas tu vas sortir»

Simeone à Griezmann«Je t'aime, mais si demain tu ne cours pas tu vas sortir»

Les plus lus

Glaçant: architecte et père de famille, il était aussi tueur en série
Champagne ! – Un heureux gagnant remporte 23 millions au Swiss Loto
Brésil: un chien renifleur réalise une vraie prouesse !
Du changement pour Corinne Suter, Malorie Blanc et Cie
L'Iran et Israël menacent déjà de reprendre les armes
De la guerre à la pompe: ce qu'il faut savoir