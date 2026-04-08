Les quarts de finale aller de la Ligue des champions se poursuivent ce mercredi soir avec, à 21h00, deux rencontres au programme. Le PSG accueille Liverpool pour un «remake» des 8es de finale de l’an dernier, tandis que Barcelone et l’Atlético de Madrid se retrouvent déjà pour la 5e fois de la saison.

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Rédaction blue Sport Clara Francey

Paris Saint-Germain - Liverpool FC

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FC Barcelone - Atlético de Madrid