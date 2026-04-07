Suivez les chocs Real Madrid - Bayern et Sporting - Arsenal en direct

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec, à 21h00, deux rencontres au programme. Dans le choc de la soirée, le Real Madrid accueille au Bernabéu le Bayern Munich. Pour sa part, Arsenal se rend au Portugal pour y défier le Sporting.
Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».
Real Madrid CF - FC Bayern Munich
ma 07.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ Real Madrid CF - FC Bayern München
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L'événement a commencé
Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC
ma 07.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC
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