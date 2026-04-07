Suivez les chocs Real Madrid - Bayern et Sporting - Arsenal en direct

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec, à 21h00, deux rencontres au programme. Dans le choc de la soirée, le Real Madrid accueille au Bernabéu le Bayern Munich. Pour sa part, Arsenal se rend au Portugal pour y défier le Sporting.

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Rédaction blue Sport Clara Francey

Real Madrid CF - FC Bayern Munich

live Real Madrid CF - FC Bayern München ma 07.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sports Live ∙ Real Madrid CF - FC Bayern München Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

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Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC