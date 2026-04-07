Suivez les chocs Real Madrid - Bayern et Sporting - Arsenal en direct

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Ligue des champions LIVE : suivez les quarts de finale aller

Clara Francey

7.4.2026

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec, à 21h00, deux rencontres au programme. Dans le choc de la soirée, le Real Madrid accueille au Bernabéu le Bayern Munich. Pour sa part, Arsenal se rend au Portugal pour y défier le Sporting.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Concours. Gagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

ConcoursGagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

Rédaction blue Sport

07.04.2026, 20:50

Ligue des champions. Le Real et le Bayern au cœur d’un duel au sommet

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