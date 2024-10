La deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit ce mardi soir avec, à 21h00, plusieurs Suisses en lice : Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen reçoivent l'AC Milan de Noah Okafor, Manuel Akanji et Manchester City se déplacent à Bratislava, Yann Sommer et l'Inter accueillent à Milan l'Etoile Rouge et enfin Gregor Kobel et le Borussia Dortmund défient le Celtic. Dans le choc de la soirée, Arsenal reçoit le PSG.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport», dès 21h00.

blue Sport Clara Francey

Arsenal FC - Paris Saint-Germain

live Arsenal FC - Paris Saint-Germain ma 01.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Arsenal FC - Paris Saint-Germain Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

Bayer 04 Leverkusen - AC Milan

live Bayer 04 Leverkusen - AC Milan ma 01.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Bayer 04 Leverkusen - AC Milan Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

ŠK Slovan Bratislava - Manchester City

live ŠK Slovan Bratislava - Manchester City ma 01.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ ŠK Slovan Bratislava - Manchester City Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

FC Internazionale Milano - FK Crvena zvezda

live FC Internazionale Milano - FK Crvena Zvezda ma 01.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ FC Internazionale Milano - FK Crvena Zvezda Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

Borussia Dortmund - Celtic FC

live Borussia Dortmund - Celtic FC ma 01.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Borussia Dortmund - Celtic FC Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

PSV Eindhoven - Sporting Clube de Portugal