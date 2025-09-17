  1. Clients Privés
Ligue des champions LIVE : suivez la 1ère journée de la phase de ligue

Clara Francey

17.9.2025

La plus prestigieuse des compétitions de clubs est de retour sur blue Sport ! La première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-26 se poursuit ce mercredi soir avec, à 21h00, quatre rencontres au programme. Le Bayern accueille Chelsea à l'Allianz Arena, l'Atlético se déplace à Liverpool, l'Inter de Sommer et Akanji affronte l'Ajax et le PSG, tenant du titre, reçoit l'Atalanta.

Ligue des champions. Un PSG décimé et un Yann Sommer contesté

Ligue des championsUn PSG décimé et un Yann Sommer contesté

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

17.09.2025, 20:50

FC Bayern München - Chelsea FC

UHD HDR FC Bayern München - Chelsea FC
live
UHD HDR FC Bayern München - Chelsea FC

me 17.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FC Bayern München - Chelsea FC

Louer avec tv.blue.ch

Liverpool FC - Atlético de Madrid

Liverpool FC - Club Atlético de Madrid
live
Liverpool FC - Club Atlético de Madrid

me 17.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Liverpool FC - Club Atlético de Madrid

Louer avec tv.blue.ch
Découvrez de qui il s'agit. Huit Suisses, dont deux Romands, à l'assaut de la Ligue des champions !

Découvrez de qui il s'agitHuit Suisses, dont deux Romands, à l'assaut de la Ligue des champions !

AFC Ajax - FC Internazionale Milano

AFC Ajax - FC Internazionale Milano
live
AFC Ajax - FC Internazionale Milano

me 17.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ AFC Ajax - FC Internazionale Milano

Louer avec tv.blue.ch

Paris Saint-Germain - Atalanta BC

Paris Saint-Germain - Atalanta BC
live
Paris Saint-Germain - Atalanta BC

me 17.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Paris Saint-Germain - Atalanta BC

Louer avec tv.blue.ch

