La plus prestigieuse des compétitions de clubs est de retour sur blue Sport ! La première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-26 se poursuit ce mercredi soir avec, à 21h00, quatre rencontres au programme. Le Bayern accueille Chelsea à l'Allianz Arena, l'Atlético se déplace à Liverpool, l'Inter de Sommer et Akanji affronte l'Ajax et le PSG, tenant du titre, reçoit l'Atalanta.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport Clara Francey

FC Bayern München - Chelsea FC

FC Bayern München - Chelsea FC
me 17.09. 19:55 - 00:00

Liverpool FC - Atlético de Madrid

Liverpool FC - Club Atlético de Madrid
me 17.09. 19:55 - 00:00

AFC Ajax - FC Internazionale Milano

AFC Ajax - FC Internazionale Milano
me 17.09. 19:55 - 00:00

Paris Saint-Germain - Atalanta BC