Ils sont néo-Marseillais et ont emmené avec eux leur amour du PSG. Un amour difficile à vivre, mais pas impossible, car «au moins ici on parle de foot, même si c'est de l'OM», admet Matthieu.

Nombreux sont les fans du PSG «exilés» à Marseille (photo d’illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Dans trois jours c'est la finale de la Ligue des champions, entre Paris et l'Inter Milan, mais ils ne peuvent raisonnablement pas la vivre ici.

«Les supporters marseillais sont hyper heureux de détester Paris, ça lie les gens», observe Axel, référent périscolaire de 29 ans entouré de «fans atomiques» de l'Olympique de Marseille. Au bureau, Olivier a découvert un matin un autocollant PSG sur sa poubelle : «On passe notre vie à se chambrer, à rigoler».

Yazid Sayoud, lui, rigolait moins quand il a reçu sur son bureau des boîtes estampillées «PSG» avec un cercueil. «On est au croisement de l'humour et du sérieux. C'est un peu comme une blague sexiste ou raciste, y a toujours un petit quelque chose», explique ce directeur d'association de 38 ans, le seul à avoir accepté de donner son nom.

Pour lui, l'arrivée massive de Parisiens au moment du Covid pose des questions d'identité, de gentrification, dans la grande ville la plus pauvre de France. «Chaque fois que je débats avec des Marseillais, j'entends ‘vous et votre équipe de millionnaires’; ‘les Qataris’, ‘vous avez de l'argent et nous pas’», énumère Yazid, qui y voit aussi un message politique.

Et il y en a toujours un qui va glisser «A jamais les premiers», la phrase préférée des Marseillais pour rappeler que l'OM est le premier - et à ce jour le seul - club français à avoir remporté la Ligue des champions en 1993.

Maxime, 38 ans, a lui écouté les conseils de ses amis: «ne surtout pas donner ton nom de famille ni dire où tu habites» dans cet article. Dangereux de supporter le PSG à Marseille ?

Au Vélodrome «incognito»

En 2020, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de l'époque avait suscité un tollé en tentant d'interdire de porter le maillot parisien pour éviter les troubles à l'ordre public lors de la finale de C1 PSG-Bayern Munich.

A l'époque, Olivier avait mal vécu de voir dans les rues beaucoup de Marseillais aux couleurs du Bayern. Et Jérémy se souvient d'avoir «entendu dans la rue, dans les restos, des trucs à limite de la haine», et ça l'avait «vraiment choqué». Alors porter le maillot parisien dans la rue... «Comment dire, j'ai 39 ans, je suis père de famille et je sais qu'on peut tomber sur des débiles partout», explique Jérémy, qui travaille dans l'audiovisuel.

Dans son club de sport, Matthieu joue avec une casquette «Ici, c'est Paris !», l'équivalent du «Droit au but» de l'OM. Mais pour lui c'est moins provocateur qu'un maillot et avec ce petit accessoire, il se sent lui-même. Avec Jérémy, ils sont allés trois fois au Vélodrome voir des classiques OM-PSG, «incognito»: on fait semblant de se prendre dans les bras quand l'OM marque.

Samedi, pour la grande finale, c'est sauve-qui-peut. «Hors de question de regarder la finale d'ici» car «si on gagne, je peux pas faire la fête, et si on perd, je prends la marée», anticipe Matthieu. Il a donc pris son billet pour Paris et il est certain que la gare Saint-Charles sera blindée de supporters parisiens samedi. De fait, tous les trains affichent complets. Avec ses amis, ils ont prévu d'attendre d'être dans le train pour mettre leurs maillots.

Paranos ? Pas vraiment à en croire la police, qui a «détecté un risque de célébration sur la voie publique»... en cas de victoire de l'Inter.

Les soutiens apportés au club parisien par Zinédine Zidane, l'enfant prodige de la cité phocéenne et Basile Boli, LE buteur légendaire de l'OM en 1993, ont ulcéré beaucoup de Marseillais. Ici on ne plaisante pas avec ça : l'an dernier, le partenariat, très vite avorté, entre Pernod Ricard, le géant marseillais du pastis et des spiritueux, et le PSG, avait provoqué un scandale sur la Canebière.

Et près du Vieux-Port, rares sont les pubs comme le O'Malley's prêts à accueillir des supporters parisiens. Mais le patron prévient : il a acheté des maillots de l'Inter pour ses serveurs.

