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Ligue des champions féminine Ultra‑dominantes, Schertenleib et consœurs championnes d'Europe

ATS

23.5.2026 - 20:06

Le FC Barcelone a décroché une quatrième Ligue des champions féminine en surclassant l'OL Lyonnes 4-0 samedi à Oslo. La jeune Suissesse Sydney Schertenleib a suivi la rencontre sur le banc.

Keystone-SDA

23.05.2026, 20:06

23.05.2026, 20:36

Des doublés de la Polonaise Ewa Pajor (55e, 69e) et de Salma Paralluelo (90e, 90+3) ont offert la victoire aux Catalanes qui signent cette saison un impressionnant quadruplé (C1, Liga, Coupe de la Reine et Supercoupe d'Espagne).

Ligue des champions féminine. Sydney Schertenleib vise un nouveau trophée avec Barcelone

Ligue des champions féminineSydney Schertenleib vise un nouveau trophée avec Barcelone

Le Barça et ses Ballons d'Or Alexia Putellas et Aitana Bonmati privent ainsi les Lyonnaises d'un neuvième titre dans une compétition que l'OL n'a plus gagnée depuis 2022.

Sydney Schertenleib a quant à elle dû se contenter d'un rôle de remplaçante lors du triomphe de son équipe. Alors que la Zurichoise de 19 ans a disputé de nombreuses minutes en Liga, d'autres joueuses lui ont généralement été préférées en Ligue des champions. Elle n'avait pas non plus été alignée lors de la double confrontation contre le Bayern Munich en demi-finale.

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