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Ligue des champions Le FC Thoune hérite du pire tirage au sort qui soit en qualifications

ATS

17.6.2026 - 12:51

Thoune connaît le premier obstacle qui se dressera sur son parcours vers la phase de groupes de la Ligue des champions. Le champion de Suisse affrontera le Dinamo Zagreb lors du deuxième tour de qualification.

Thoune connaît le premier obstacle qui se dressera sur son parcours en Ligue des champions.
Thoune connaît le premier obstacle qui se dressera sur son parcours en Ligue des champions.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.06.2026, 12:51

17.06.2026, 13:05

En tirant le champion de Croatie, qui a aussi remporté la Coupe nationale, les joueurs de l'Oberland bernois ont sans doute hérité du tirage au sort le plus difficile qui soit. En Ligue des champions, les Croates ont manqué de peu la qualification pour les huitièmes de finale, uniquement en raison d’une différence de buts moins favorable que celle de Bruges.

Pour se qualifier pour la deuxième fois pour la phase principale de la Ligue des champions après 2005/06, Thoune devra passer trois tours. Le match aller contre le Dinamo Zagreb aura lieu les 21 ou 22 juillet à Thoune, le match retour la semaine suivante dans la capitale croate.

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