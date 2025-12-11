  1. Clients Privés
Xabi Alonso sur la sellette «Tout le monde soutiendra le coach à mort», assure Courtois

Arthur Rappaz

11.12.2025

Le gardien belge du Real Madrid Thibaut Courtois a estimé mercredi soir que le géant espagnol était «uni» derrière son entraîneur Xabi Alonso, menacé après une deuxième défaite de suite face à Manchester City (2-1).

La pression monte pour Xabi Alonso, fragilisé depuis plusieurs matchs (archives)
La pression monte pour Xabi Alonso, fragilisé depuis plusieurs matchs (archives)
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.12.2025, 09:37

«Je pense qu’aujourd’hui nous avons montré que nous sommes une équipe soudée, que nous soutenons le coach et que tout le monde se bat pour changer cette dynamique», a déclaré Courtois en zone mixte après ce deuxième revers en trois jours au Santiago Bernabéu.

Ligue des champions. City renverse le Real, Arsenal régale et signe le six sur six

Ligue des championsCity renverse le Real, Arsenal régale et signe le six sur six

«Je comprends la colère après une série de matchs comme celle-ci, mais je crois que nous avons réagi sur le terrain, nous avons fait tout ce que l'on pouvait et nous avons perdu contre un très bon adversaire. (...) Tout le monde ici soutiendra le coach à mort. Et c'est en gagnant dimanche (à Alavés, en championnat) que nous changerons cette dynamique», a-t-il ajouté.

En conférence de presse, Xabi Alonso a assuré qu'il n'avait «rien à reprocher» à ses joueurs, saluant les efforts de tous pour tenter de revenir en fin de match.

Aurélien Tchouaméni. «Ce qui se passe actuellement au Real Madrid n'est pas possible»

Aurélien Tchouaméni«Ce qui se passe actuellement au Real Madrid n'est pas possible»

«Jusqu'à la fin»

«Aujourd'hui cela a basculé de leur côté, mais on aurait pu égaliser, on a eu suffisamment d'occasions pour marquer un deuxième but. Mais on a joué avec concentration, avec du rythme. On s'est battus jusqu'à la fin, on n'a pas baissé les bras», s'est-il félicité.

Ligue des champions. «Dernière chance» : le destin de Xabi Alonso suspendu à l'état de Mbappé

Ligue des champions«Dernière chance» : le destin de Xabi Alonso suspendu à l'état de Mbappé

Interrogé à propos de l'absence de Kylian Mbappé, remplaçant sans entrer en jeu en raison d'une douleur au genou gauche, Xabi Alonso a expliqué que l'attaquant français n'était «pas en état» de tenir sa place, mais qu'il était «trop tôt» pour dire s'il sera remis pour jouer dimanche contre Alavés.

Cette rencontre de Liga sera, selon la presse espagnole, la dernière chance pour le technicien basque de sauver son poste. En championnat, le Real patine et émarge à la 2e place, à 4 points du Braça.

Real Madrid – Manchester City 1-2
8:27

Real Madrid – Manchester City 1-2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

