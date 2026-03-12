Absent pour la réception de Manchester City mercredi soir à cause de sa blessure au genou gauche, Kylian Mbappé était forcément présent dans les tribunes du Santiago Bernabeu pour soutenir ses coéquipiers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attaquant star du Real Madrid a vécu la rencontre avec intensité.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Forfait pour ce choc en raison d'une lésion au ligament externe du genou gauche, Kylian Mbappé a visiblement apprécié le spectacle offert par ses coéquipiers du Real Madrid contre Manchester City mercredi soir, lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions (3-0).

Présent en tribunes aux côtés notamment de David Alaba, lui aussi blessé, le Français était intenable. En atteste sa réaction sur le troisième but de Federico Valverde juste avant la mi-temps : «Kyky» de Bondy a... bondi sur son siège, le poing levé, pour hurler sa joie et saluer le triplé de l'Uruguayen.

Jude Bellingham, lui aussi sur le flanc depuis quelques semaines et en tribunes, est lui resté stupéfait devant la prestation XXL de son coéquipier de 27 ans. Le milieu anglais s'est même prosterné devant lui, hilare.

🎥 La réaction de Bellingham au 3e but de Fede Valverde. 😱🤯 pic.twitter.com/iU0wLs6EtP — Real Maroc (@ReaIMaroc) March 11, 2026

Le résumé vidéo de la rencontre :