  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Triplé de Valverde : Mbappé devient fou, Bellingham se prosterne

Clara Francey

12.3.2026

Absent pour la réception de Manchester City mercredi soir à cause de sa blessure au genou gauche, Kylian Mbappé était forcément présent dans les tribunes du Santiago Bernabeu pour soutenir ses coéquipiers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attaquant star du Real Madrid a vécu la rencontre avec intensité.

Rédaction blue Sport

12.03.2026, 10:37

Forfait pour ce choc en raison d'une lésion au ligament externe du genou gauche, Kylian Mbappé a visiblement apprécié le spectacle offert par ses coéquipiers du Real Madrid contre Manchester City mercredi soir, lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions (3-0).

Ligue des champions. Valverde se rit de City, le PSG et Bodö/Glimt frappent également très fort

Ligue des championsValverde se rit de City, le PSG et Bodö/Glimt frappent également très fort

Présent en tribunes aux côtés notamment de David Alaba, lui aussi blessé, le Français était intenable. En atteste sa réaction sur le troisième but de Federico Valverde juste avant la mi-temps : «Kyky» de Bondy a... bondi sur son siège, le poing levé, pour hurler sa joie et saluer le triplé de l'Uruguayen.

Jude Bellingham, lui aussi sur le flanc depuis quelques semaines et en tribunes, est lui resté stupéfait devant la prestation XXL de son coéquipier de 27 ans. Le milieu anglais s'est même prosterné devant lui, hilare.

Le résumé vidéo de la rencontre :

Real Madrid – Manchester City 3-0

Real Madrid – Manchester City 3-0

UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

Les plus lus

La météo joue au yo-yo! La neige pourrait tomber à 600 m
Testostérone : pourquoi de plus en plus de femmes s’y intéressent
Guerre en Iran : JD Vance se mure dans le silence, tiraillé entre Trump et sa base Maga
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
«J’ai cru que j'allais mourir là-bas» : innocente, elle sort de prison après 22 ans
Novak Djokovic mis à terre au terme d’un combat haletant