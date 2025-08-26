  1. Clients Privés
Ligue des champions Trois «Petit Poucet» décrochent une qualification historique !

Nicolas Larchevêque

26.8.2025

Les Kazakhs du Kaïrat Almaty, les Norvégiens de Bodø/Glimt et les Chypriotes de Pafos se sont hissés en Ligue des champions pour la première fois de leur histoire. Mardi, ils ont respectivement écarté le Celtic Glasgow (3-2 tab, 0-0 à l’aller), Sturm Graz (1-2, 5-0 à l’aller) et l’Etoile rouge de Belgrade (1-1, 2-1 à l’aller) en barrages. Retrouvez les temps forts de cette soirée européenne en vidéo.

Rédaction blue Sport

26.08.2025, 23:11

Ligue des champions. «On ne va pas se cacher» - Bâle pour un exploit à Copenhague

Ligue des champions«On ne va pas se cacher» - Bâle pour un exploit à Copenhague

Kairat Almaty – Celtic 0-0 ap, 3-2 tab

Kairat Almaty – Celtic 0-0 ap, 3-2 tab

UEFA Champions League | Playoff retour | Saison 25/26

26.08.2025

Pafos – Étoile Rouge 1-1

Pafos – Étoile Rouge 1-1

UEFA Champions League | Playoff retour | Saison 25/26

26.08.2025

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2-1

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2-1

UEFA Champions League | Playoff retour | Saison 25/26

26.08.2025

