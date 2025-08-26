Trois «Petit Poucet» décrochent une qualification historique !

Les Kazakhs du Kaïrat Almaty, les Norvégiens de Bodø/Glimt et les Chypriotes de Pafos se sont hissés en Ligue des champions pour la première fois de leur histoire. Mardi, ils ont respectivement écarté le Celtic Glasgow (3-2 tab, 0-0 à l’aller), Sturm Graz (1-2, 5-0 à l’aller) et l’Etoile rouge de Belgrade (1-1, 2-1 à l’aller) en barrages. Retrouvez les temps forts de cette soirée européenne en vidéo.

Kairat Almaty – Celtic 0-0 ap, 3-2 tab UEFA Champions League | Playoff retour | Saison 25/26 26.08.2025

Pafos – Étoile Rouge 1-1 UEFA Champions League | Playoff retour | Saison 25/26 26.08.2025