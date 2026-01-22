  1. Clients Privés
Ligue des champions «Tu dois comprendre le foot...» - De Zerbi amer après la défaite face aux Reds

Clara Francey

22.1.2026

L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi a reconnu mercredi que son équipe n'avait «pas bien joué» face à Liverpool, qui s'est logiquement imposé 3-0 sur la pelouse du Stade Vélodrome.

Marseille – Liverpool 0-3

Marseille – Liverpool 0-3

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Agence France-Presse

22.01.2026, 09:34

«On n'a pas bien joué et on a pris un premier but stupide. La première période a été disputée avec la volonté de faire le jeu, mais on n'a pas compris où était le jeu», a déclaré De Zerbi, regrettant que son équipe n'ait pas su lire ou «comprendre» le match.

«On a perdu des ballons stupides parce qu'on a mal compris le match», a-t-il ainsi déploré. «La deuxième période a été plus ouverte et quand tu donnes des espaces aux joueurs de Liverpool, c'est normal de souffrir. On a eu quelques occasions, mais eux aussi, bien sûr», a encore raconté De Zerbi.

Ligue des champions. Les Reds font taire le Vélodrome, le Barça et les autres favoris font le job

Ligue des championsLes Reds font taire le Vélodrome, le Barça et les autres favoris font le job

«La vraie difficulté, c'est de faire dix matches d'affilée comme celui d'Angers (victoire 5-2). On n'y arrive pas. Je m'assois sur le banc et je ne sais pas si on va être ceux d'Angers ou ceux de Nantes (défaite 2-0)», a encore regretté le technicien italien.

«L'attitude était là, mais la volonté ne suffit pas. Tu dois comprendre le foot, jouer avec personnalité, rater moins de passes. Szoboszlai et Mac Allister n'ont pas raté une seule passe. Ce sont des champions mais on peut faire mieux», a-t-il ajouté.

«Maintenant il y a Lens, puis Bruges, qui est une équipe forte. Si on avait dit qu'on jouerait notre qualification à Bruges lors de la dernière journée, je pense qu'on aurait été contents», a aussi estimé De Zerbi.

«C'est comme une finale, oui. Je ne sais pas si neuf points suffiront ou s'il en faudra 10. Mais ça ne change rien parce qu'on y va pour gagner, en espérant jouer mieux que ce soir. Bruges n'est pas Liverpool mais c'est une équipe à respecter, habituée à la Ligue des champions et qui joue aussi pour la qualification», a-t-il conclu.

