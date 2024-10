Le choc entre Barcelone et le Bayern Munich constitue l'affiche la plus alléchante mercredi en Ligue des champions. Les deux clubs comptent un succès et une défaite cette saison dans la compétition.

Robert Lewandowski (à gauche) : c'est l'heure des retrouvailles avec le Bayern. IMAGO

Le leader de la Liga et celui de la Bundesliga devraient se livrer un duel intense et spectaculaire en Catalogne. Tous deux ont gagné ce week-end en championnat et ont donc fait le plein de confiance.

On attendra aussi avec intérêt la confrontation entre Brest et le Bayer Leverkusen, deux équipes qui ont remporté leurs deux premiers matches. Cette rencontre mettra aussi aux prises deux Suisses, soit Edimilson Fernandes côté français et Granit Xhaka pour les Allemands.

Actuel 2e de Bundesliga, à égalité de points avec le Bayern, le RB Leipzig se retrouve sous pression en Ligue des champions après avoir perdu deux fois. Son adversaire de mercredi, Liverpool, est par contre très bien parti avec deux succès. Les Reds sont aussi en tête de la Premier League.

Benfica Lisbonne et Zeki Amdouni comptent également le maximum de six points. Les Portugais semblent bien armés pour empocher une troisième victoire consécutive lors de la venue du Feyenoord Rotterdam, où évolue Jordan Lotomba. Manchester City, avec Manuel Akanji, partira largement favori devant son public lors de la réception du Sparta Prague.

