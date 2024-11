Si l'entraîneur de Monaco, Adi Hütter, a trouvé que l'arbitre «a exagéré» en infligeant trop d'avertissements à ses joueurs, il a également estimé que son équipe «est coupable» sur les buts encaissés qui ont coûté la défaite contre Benfica (3-2).

Monaco – Benfica 2-3 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024

AFP Nicolas Larchevêque

«Après 15 fantastiques premières minutes, on a mérité de prendre l'avantage», a expliqué Hütter. «Mais ensuite, j'ai été énervé de la façon dont on a joué avec le ballon. On a fait trop de fautes. Et Benfica est revenu petit à petit, notamment sur les coups de pied arrêtés.»

«On est coupable de cela et de la façon dont on a défendu collectivement sur la fin du match, a-t-il poursuivi. Elle ne m'a pas plu. On est très frustré. Je pense qu'on aurait mérité le nul. Mais il faut accepter cette défaite.»

Réduits à dix à l'heure de jeu après l'exclusion de Singo, Monaco a souvent été averti durant la rencontre, notamment avec trois cartons jaunes à la 41e minute.

«Cela a été très rapide selon moi», a souligné Hütter, également averti après la rencontre. «Il y a beaucoup d'émotion à ce moment-là. Trois avertissements pour nous, c'est bien trop. Il (l'arbitre, ndlr) a exagéré. Il aurait dû rester calme et communiquer. Mais on est aussi fautif de le critiquer. C'est le patron sur le terrain.»

Di Maria, un «joueur fantastique»

Di Maria, «joueur fantastique» a aussi fait «la différence, sur des actions travaillées». D'ailleurs, Bruno Lage, l'entraîneur de Benfica a estimé qu'«il y a beaucoup de qualité dans (son) équipe». «On fait confiance à tout le monde. On a besoin de tous pour rester à ce niveau de qualité. C'est très stratégique.»

«Nos objectifs sont toujours les mêmes, a-t-il poursuivi. On veut passer au prochain tour de cette compétition et remporter tous nos matches en championnat.» Contre Monaco «il y a eu beaucoup d'intensité, de verticalité et de vitesse. Le match a été très équilibré. chacun a eu ses moments forts. Au final, la communion a été totale avec nos supporteurs. On s'est senti comme à la maison.»