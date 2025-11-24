  1. Clients Privés
Ligue des champions Un choc entre Chelsea et Barcelone en vedette

ATS

24.11.2025 - 10:07

La 5e journée de Ligue des champions est au programme mardi soir dès 21h00. L'affiche la plus alléchante se jouera dans le stade de Stamford Bridge à Londres entre Chelsea et Barcelone.

Les joueurs du FC Barcelone comptent le même nombre de points que Chelsea.
ats

Keystone-SDA

24.11.2025, 10:07

Les deux clubs sont voisins au classement de la phase de ligue. Le Barça occupe le 11e rang juste devant les Londoniens. Tous deux comptent 7 points après avoir gagné deux matches, fait un nul et subi une défaite. Autre parallèle, tant Chelsea que Barcelone sont actuellement 2e de leur championnat: les Anglais accusent 6 points de retard sur Arsenal, alors que les Catalans se trouvent à 1 point derrière le Real Madrid.

Parmi les favoris de la compétition, Manchester City (4e/10 pts) accueillera le Bayer Leverkusen (21e/5 pts) en espérant rebondir après sa défaite samedi en Premier League à Newcastle (2-1). Pour leur part, les Magpies de Fabian Schär, qui occupent le 6e rang avec 9 points, se rendront à Marseille (25e/3 pts) en sachant qu'un succès serait quasiment synonyme de qualification pour les 16es de finale.

Le Borussia Dortmund (14e/7 pts) de Gregor Kobel aura une bonne occasion d'engranger des points avec la venue dans la Ruhr de Villarreal (32e/1 pt). Marc Giger et l'Union Saint-Gilliose (28e/3 pts) effectueront le périlleux déplacement d'Istanbul pour aller y affronter Galatasaray (9e/9 pts). Naples (24e/4 pts) aura la pression lors de la réception de l'étonnant FK Qarabag (15e/7 pts).

