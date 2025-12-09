  1. Clients Privés
Ligue des champions Un choc Real - City, Arsenal pour le 6/6

ATS

9.12.2025 - 16:00

Le Real Madrid et Manchester City s'affrontent mercredi dans le choc de la 6e journée de Ligue des champions (21h00). Le vainqueur prendra une option sérieuse sur la qualification directe pour les 8es de finale.

Vinicius et Erling Haaland se retrouvent ce mercredi soir en Ligue des champions.
Vinicius et Erling Haaland se retrouvent ce mercredi soir en Ligue des champions.
IMAGO/CordonPress

Keystone-SDA

09.12.2025, 16:00

Après cinq matches, le Real figure à la 5e place, avec deux points d'avance sur City, 9e. Pour rappel, seules les huit meilleures équipes de la phase de ligue obtiennent un billet direct pour les 8es de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place doivent disputer un barrage aller-retour.

Les Merengue avaient d'ailleurs éliminé les Cityzens dans un tel barrage en février dernier (6-3 sur les deux matches). Mais ils n'abordent pas ce remake en confiance, trois jours après l'humiliation subie à domicile face au Celta Vigo en championnat (défaite 2-0).

Ligue des champions. «Dernière chance» : le destin de Xabi Alonso suspendu à l'état de Mbappé

Ligue des champions«Dernière chance» : le destin de Xabi Alonso suspendu à l'état de Mbappé

De son côté, Manchester City a repris du poil de la bête après un début de saison en dents de scie. Les hommes de Pep Guardiola ont certes perdu leur dernier match de C1 – une défaite 2-0 contre Leverkusen, avec de nombreux titulaires au repos -, mais ils sont revenus à deux longueurs du leader Arsenal en Premier League.

Arsenal pour le 6/6

Les Gunners chercheront eux à poursuivre leur campagne parfaite sur le terrain du Club Bruges. Le club du nord de Londres, qui a dominé le Bayern Munich lors de la précédente journée, vise une sixième victoire en six matches sur la scène européenne.

Champion en titre, le Paris Saint-Germain (2e) se rend sur la pelouse de l'Athletic Bilbao avec l'objectif de conserver sa place dans le top 8. Même ambition pour le Borussia Dortmund (6e) de Gregor Kobel, qui reçoit les Norvégiens de Bodö/Glimt.

