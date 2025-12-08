Dans le coin bleu (et noir), l'Inter Milan en passe de redevenir le poids lourd de la saison dernière; dans le coin rouge, Liverpool dans les cordes, entre résultats décevants et affaire Salah: leur choc mardi (21h00) en Ligue des champions sent le KO.

Le choc Inter–Liverpool promet un grand moment de Ligue des champions. EPA

Il y a rarement de bons moments pour affronter ces dernières saisons l'Inter, finaliste de la compétition-reine du football européen en 2023 et 2025. Mais la date du voyage de Liverpool à San Siro ne pouvait pas être plus mal choisie.

L'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji est en train de retrouver sa puissance et sa capacité à encaisser les coups des saisons passées. Les Nerazzurri viennent d'assommer l'ambitieux Cesc Fabregas et Côme, surclassés 5-0 samedi, pour se replacer à la 2e place du Championnat d'Italie à un point du leader Naples.

Après des premières semaines hésitantes, Cristian Chivu – qui a eu la lourde tâche de succéder à Simone Inzaghi, parti à la surprise générale en juin dernier entraîner le club saoudien d'Al Hilal – est en train d'imprimer sa marque.

Son Inter marque beaucoup (32 buts en championnat, soit 9 de plus que Bologne, la deuxième meilleure attaque de Serie A) et, six mois après sa déroute en finale contre le Paris SG (5-0), se régale à nouveau en Ligue des champions avec quatre victoires en cinq journées et une 4e place dans la phase de ligue (12 points).

A l'inverse, Liverpool est en plein doute, comme l'a encore montré son nul à Leeds (3-3) samedi. Les champions d'Angleterre ont mené 2-0, concédé deux buts, marqué un troisième but avant de se faire reprendre une nouvelle fois à 3-3, dans le temps additionnel et sur un coup de pied arrêté, leur talon d'Achille cette saison.

Quatre victoires en 15 matches

Les Reds qui n’ont remporté que quatre de leurs quinze derniers matches, toutes compétitions confondues, sont 9e de leur championnat à dix points d'Arsenal.

Et ce n'est beaucoup mieux en Ligue des champions: après leur déroute à Anfield, contre le PSV Eindhoven, ils pointent à la 13e place de la phase de ligue (9 points), à seulement une longueur toutefois de la 8e place, directement qualificative pour les huitièmes de finale.

Un joueur concentre la majorité des critiques, le défenseur international français Ibrahima Konaté, «souvent sur la scène de crime», a même reconnu son entraîneur Arne Slot.

Mais c'est un autre joueur, Mohamed Salah, dont le statut de légende à Liverpool est pourtant déjà assuré, qui focalise l'attention et complique singulièrement les choses pour Arne Slot.

Déçu d'être remplaçant pour la troisième fois d'affilée, l'attaquant égyptien aux 250 buts en 420 matches, s'est lâché après le nul contre Leeds contre ses dirigeants («Je ne peux pas dire qu'ils ont tenu leurs promesse») et son entraîneur («Nous n'avons plus aucune relation»).

En attendant la conférence de presse de Liverpool ce lundi à 19h45 et les premières déclarations de Slot sur les états d'âme de son buteur, Salah qui s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers lundi à la mi-journée, a été écarté du groupe et ne fera pas le déplacement en Italie.

«Liverpool, ce n'est pas seulement Salah, a prévenu de son côté Chivu. C'est une équipe forte, d'expérience, qui sait hausser son niveau de jeu quand il le faut». «Un champion quand on doute de lui sait réagir. Cela semble le moment idéal pour affronter Liverpool, mais cela sera un match compliqué contre une grande équipe», a renchéri Marcus Thuram.

Le Barça doit gagner

Un nouveau succès contre Liverpool rapprocherait les Nerazzurri d'une qualification directe pour les huitièmes de finale – et surtout plongerait encore plus le champion d'Angleterre dans la crise. Le contexte est identique pour le Bayern Munich, qui compte aussi 12 points avant de recevoir le Sporting mardi.

La situation du FC Barcelone (18e, 7 points) avant son retour en C1 au Camp Nou rénové est en revanche nettement plus piquante. Trois points sont obligatoires contre l'Eintracht Francfort d'Aurèle Amenda, d'autant plus que les Allemands ont alterné le meilleur et le pire au cours des dernières semaines.

Après la récente débâcle à Leipzig (6-0), Francfort craint une nouvelle défaite, comme ce fut le cas en Ligue des champions (5-1 à l'Atlético Madrid, 5-1 à Liverpool et 3-0 à l'Atalanta Bergame). Les conditions ne sont pas idéales pour un exploit en Catalogne. Mais l'Eintracht a également su serrer sa garde à Naples en C1 (0-0).

