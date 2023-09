Le Paris Saint-Germain entamera la Ligue des champions avec la réception du Borussia Dortmund mardi au Parc des Princes (21h00). L'autre match de ce groupe F, le plus relevé de la compétition, mettra aux prises à San Siro l'AC Milan et Newcastle (18h45).

Le PSG, toujours en attente de décrocher son Graal, n'a pas réussi un début de saison à la hauteur de ses attentes en Ligue 1. La transition entre le club qui a laissé partir ses stars Messi et Neymar pour une nouvelle approche plus cohérente n'a pas encore été totalement réussie. Les Parisiens n'ont ainsi gagné que deux de leurs cinq rencontres de championnat et occupent le 5e rang.

Autant dire que la pression est déjà sur l'entraîneur Luis Enrique et ses hommes. Tout autre résultat qu'une victoire contre Dortmund serait mal reçu par les ambitieux dirigeants du club de la capitale. Pour sa part, le BVB du gardien suisse Gregor Kobel n'a pas non plus impressionné outre mesure depuis le début de saison, avec deux succès et deux nuls en Bundesliga et un 7e rang provisoire. Les Allemands semblent ne pas encore avoir vraiment digéré l'incroyable perte du titre qui leur tendait les bras lors de l'ultime journée du précédent exercice.

Réaction attendue

L'AC Milan – pour qui Noah Okafor effectue des débuts timides – sera en quête de rachat après la claque subie samedi en Serie A dans le derby contre l'Inter Milan (5-1). Les rossoneri, qui avaient gagné leurs trois premiers matches de championnat, sont tombés de haut.

La venue de Newcastle peut toutefois leur permettre de se relancer, d'autant que les Magpies de Fabian Schär n'évoluent pas au même niveau que la saison dernière. Les Anglais ne figurent qu'au 11e rang de Premier League, avec deux victoires et trois défaites.

Le Barça veut mieux faire

Eliminé dès la phase de groupes lors des deux dernières éditions, le FC Barcelone ambitionne de faire mieux cette fois. Les Catalans, versés dans le groupe H, devraient s'en sortir. Ils recevront les Belges du Royal Anvers pendant que le Shakhtar Donetsk accueillera le FC Porto à Hambourg, en raison de la guerre en Ukraine.

Le groupe E s'annonce assez homogène. Les deux favoris, la Lazio Rome et l'Atlético Madrid, seront aux prises dans la capitale italienne, alors que Feyenoord Rotterdam aura les faveurs du pronostic face au Celtic Glasgow.

ats